X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek!

AA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 11:12
Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek!
Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle kamu kurum ve kuruluşları, personelin "terör örgütü propagandası" yapması durumunda sözleşmeyi tek taraflı feshedilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Bakanlar Kurulu kararıyla 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLECEK

Söz konusu değişiklikle kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışan personelin, "Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması" durumlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilecek.

KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLERİN TAM LİSTESİ
683/KHK İLE GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURLARIN TAM LİSTESİ
686 SAYILI KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN TAM LİSTESİ
GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYEN VE İDARİ PERSONEL