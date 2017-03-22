Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle kamu kurum ve kuruluşları, personelin "terör örgütü propagandası" yapması durumunda sözleşmeyi tek taraflı feshedilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLECEK

Söz konusu değişiklikle kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışan personelin, "Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması" durumlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilecek.