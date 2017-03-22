Türkiye’yi hiçbir güç durduramaz

4’üncü kez TÜGİK başkanı seçilen Erkan Güral, doğru mücadele yöntemiyle Türkiye’yi hiçbir gücün durduramayacağını söyledi

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurul Toplantısı 600 iş insanının katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Bu sene 7'ncisi düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi'ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Kurulda konuşan TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, Türkiye'nin geleceğine ilişkin vatansever işadamları olarak ayrı bir sorumluluk taşıdıklarının altını çizdi. Güral, "Bu sorumluluk her ne olursa olsun direnmeye, büyümeye ve üretmeye devam etmektir. Türkiye uzun bir süredir gücünü unutmuştu. Bu vesileyle yeni bir Türkiye yaratmalıyız. Mücadele yöntemini doğru seçtiğimiz takdirde ne içeride ne de dışarıda bizi durduracak hiçbir güç yoktur" diye konuştu. Geçen hafta Hollanda'da Türkiye'ye karşı sergilenen antidemokratik tutumu kınayan Güral, "Bu tavırlar, Hollanda'daki Türk toplumunun demokratik haklarına açık bir tacizdir. Bu tutum AB'nin küresel düzeyde siyasi bir güç olma çabasına zarar veriyor" dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi hainlere en güzel cevabı verdiğini hatırlatan Erkan Güral, Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek şunları söyledi: "Bu hainlerin dünyanın birçok yerinde etkin olduklarını ve güçlü ticaret örgütleri kurduklarını biliyoruz. Sizden ricamız, biz vatansever işadamlarını yurtdışı gezilerinize dahil ederek buralarda ticaret yapmamıza yardımcı olun."



VİZE İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ

Bakan Çavuşoğlu da diğer bakanlıklarla beraber vize serbestliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) ile hiç ilgilisi olmayan birçok ülke vatandaşlarına vize serbestisi sağladılar. AB'nin Türk milletinin de vizesiz seyahati hak ettiğini anlaması lazım. Ama biz yinede dünyanın değişik bölgelerinde vizesiz seyahati sağlamak için çalışıyoruz" dedi.







İKİ ÜLKE AB ÜYELİĞİMİZİ İSTEMİYOR

Türkiye'nin AB üyeliğini istemeyen iki ülkenin olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar Fransa ve Almanya. Türkiye AB'ye girerse dengelerin değişmesinden korkuyorlar. Kapalı kapılar arkasında bunları bize söylediler. AB kendi içinde yaşadığı sorunlarla adeta 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın olduğu döneme gidiyor. Avrupa'nın uyanması lazım" ifadelerini kullandı.



GÜRAL 4'ÜNCÜ KEZ BAŞKAN

Genel kurulda, 3 dönemdir TÜGİK Genel Başkanı olarak görev yapan Erkan Güral, güven tazeleyerek 4'üncü kez başkan seçildi. Erkan Güral, programın sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na plaket takdim etti.