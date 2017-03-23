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23 Mart 2017 altın fiyatları | ve gram altın kaç para oldu

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 19:43
23 Mart 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu
23 Mart 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu

Serbest piyasadaki altın fiyatlarında son durumu sizler için toparladık. 239 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,50 lira oldu. Altın fiyatları ile ilgili son güncellemeler haberimizde...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 145,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,50 liradan, 958 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 973 liradan, 132,70 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136,70 liradan, 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 954 liradan, 467 liradan alınan Yarım Ziynet 477 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satıldı.

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