İşte ABD'nin Türkiye yasağının arkasındaki asıl neden!

ABD'li havayolu şirketleri, 2 Mart'taki havacılık zirvesinde rekabette zorlandıkları THY ve Körfez ülkelerine ait havayolu şirketlerine önlem alınmasını istedi. 20 gün geçmeden Trump yönetimi bu akılalmaz yasağa imza attı. Batılı havayolu şirketleri THY ve İstanbul ile ticari olarak rekabet edemeyince siyaseti devreye soktu

ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere getirilen uçuş yasağının perde arkasını AKŞAM aralıyor. 2002'den sonra hızlı bir büyüme yakalayan THY, 336 uçağıyla 120 ülkede 296 noktayla dünyada en fazla ülkeye sefer yapan havayolu şirketi konumuna yükseldi. Hollywood ve spor dünyasının starlarıyla yapılan reklam kampanyaları, daha ucuza ultra lüks uçuş imkanıyla THY, dünyanın en tercih edileni oldu. 2016 yılı Skytrax değerlendirmesine göre THY, art arda 6. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi", 8. kez de "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçildi. Buna bir de 3. Havalimanı eklenince ABD ve Avrupa düğmeye bastı.

'DURDURMAMIZ GEREKİYOR'

Körfez ülkelerinin havayolu şirketleri Emirates, Qatar Airways ve Etihad karşısında rekabet edemeyen ABD'li havayolları bu şirketlerin kendi hükümetlerinden büyük maddi destek aldıklarını ileri belirterek Başkan Trump'tan ABD uçuşlarına kısıtlama getirmesini istedi. Körfez ülkelerinin yanına bir de THY'nin hızlı yükselişi eklenince 2 Mart'ta Washington'da düzenlenen ABD Ticaret Odası Havacılık Zirvesi'nde konu masaya yatırıldı. Toplantıda ABD United Havayolları'nın CEO'su Oscar Munoz, "Bunlar havayolu değil, ülkelerinin uluslararası marka araçları" diyerek bir an önce kısıtlama getirilmesini istedi.

PROTESTOYLA İLK ÇELME BAŞLADI

Akşam'ın haberine göre bu toplantıdan sonra ABD ilk çelmesini Emirates Havayolları'na attı. Geçtiğimiz hafta United Airlines çalışanı Newark Liberty Havalimanı'nda, Emirates'in Dubai-Atina- Newark seferini protesto etti. Çalışanlar Başkan Trump'ı duruma müdahaleye çağırdı.

3. HAVALİMANI KORKUSU

İstanbul'da 150 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3.havalimanı da baştaAlmanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'yı tedirgin etti. Uluslararası güvenlik literatürünü izleyen uzmanlar bu yasağı inandırıcı bulmadı. Uzmanlar, bagajın güvenlik açığına daha müsait olduğu görüşünde.

DÜNYA DEVLERİNE EN BÜYÜK RAKİP THY!

Tamamlandığında dünyanın büyüğü olacak 3. havalimanı açıldığında, havada 10 saat ve üzeri seyahatler için vazgeçilmez bir transit noktası haline gelecek. Bu uçuşlarda İstanbul'u kullanan Avrupalı yolcular, evlerine 3 saat erken gidebilecek. Birkaç yıl içinde İstanbul, Avrupa'nın ağırlık merkezine dönüşecek. Uçuşlar ucuzlayınca yolcular başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere ekonomik uçuşları tercih edecek.

ABD'Lİ HAVAYOLLARI TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ!

Türkiye ve havadaki bayrak taşıyıcısı THY, bu yüzden ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa merkezli havayolu şirketlerinin en büyük rakibi durumunda. ABD'li havayolu şirketlerinin 'zarar ediyoruz' şikayetleri sonrası Donald Trump yönetiminin elektronik cihaz yasağını devreye sokması en çok da THY'yi etkileyecek.