Kira geliri vergisi vermek için son 9 gün!

Kirada mülkü olan kişilerin 31 Mart tarihine kadar vergilerini ödemeleri gerekiyor ancak geliriniz 3 bin 800 liranın altındaysa vergi ödemeyebilirsiniz.

Kira vergisi ödeme mevsimi gelip çattı. 31 Mart akşamına kadar 2016'da elde edilen kira geliri için beyanname vermek gerekiyor. Ancak herkes değil, ayda 317 lira yani yıllık 3.800 liralık kira gelirinden daha düşük geliriniz varsa beyan etmek zorunda değilsiniz. İşyerleri için bu tutar bu yıl 30 bin lira. Kira beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr adresinden girip rahatça verebilirsiniz. Ancak tabii ki özel bazı konular var.

Habertürk'ün haberine göre, geliriniz eğer 3.800 lirayı aşıyorsa vergi vermek zorundasınız ama gelirin tümünü değil. Bir de gider indirimi yapacaksınız geri kalan tutar üzerinden vergi ödeyeceksiniz. İşte bu nokta önemli çünkü iki türlü gider düşme yolu var. Bunlardan ilki Götürü Gider indirimi. Oran yüzde 25. Diğeri ise Gerçek Gider indirimi.. Örneğin aylık 1000 lira kira getirisi olan birisi yıllık 12 bin lira gelir sağlıyor. Bu kişinin 3.800 liralık istisnası düşüldüğünde kalan 8.200 liradan götürü gider düşülürse 2.050 lira indirilecek ve geriye vergiye tabi gelir 6.150 lira kalacak. Aynı vatandaş eğer gerçek gider yöntemini seçerse bu durumda şu formül uygulanıyor: İndirilecek gider=(toplam giderxVergiye tabi hasılat)/Toplam hasılat. Vergiye tabi hasılat ise toplam hasılattan 3.800 liralık istisnanın düşmüş halini ifade ediyor. Bu durumda indirilecek gider (3000x8.200)/12.000=2.050 lira olarak çıkıyor. Yani götürü gider yöntemiyle aynı rakam.

KREDİ KULLANAN, KİRA VEREN İÇİN 'GERÇEK' DAHA İYİ

Eğer gerçek gider yöntemini seçerseniz yaklaşık 11 maddelik bir gider indirimine gidebilir ve belki de hiç vergi ödemeyebilirsiniz. Öncelikle eğer evi yeni hele de kredi ile aldıysanız kesinlikle gerçek yöntemi seçin. Çünkü kiraya verdiğiniz ev için aldığınız borçların faiz giderlerini ve her şeyden önemlisi konutun satın alındığı yıldan itibaren 5 yıl süre ile satın alma bedelinin % 5'ini gider olarak yazabiliyorsunuz. Evini kiraya verip başka bir evde kiralık oturanlar da gerçek usulü seçerse belki de kira bile ödemez. Diğer yandan şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar ve en önemlisi sponsorluk harcamaları da gelirden düşülebiliyor. Üstelik eğer amatör spor dallarına sponsor olmuşsanız sponsorluk bedelinin tamamını vergiden düşebiliyorsunuz. Profesyonel spor dallarına sponsor olmuşsanız bedelin yüzde 50'sini gelirinizden düşüyorsunuz. Önemli bir ayrıntı da sizin, eşinizin ve çocuklarınızın hayat sigortalarına ödenen primlerin % 50'si de indirim konusu oluyor. Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin ise tamamı indirilebiliyor. Eğitim ve sağlık harcamaları ise beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması şartıyla yıllık gelirden indiriliyor.

110 BİN LİRADAN FAZLA KAZANANA İSTİSNA YOK

3 bin 800 liralık istisnadan sadece bir kesim yararlanamıyor. Konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2016 yılı için 110 bin TL'yi aşanlar istisnadan yararlanamazlar.

EVİNİZİN MASRAFI 3 AYLIK KİRAYI GEÇİYORSA GERÇEK GİDERİ SEÇİN HANGİ GİDERLER DÜŞÜLEBİLİYOR?

- Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, idare, sigorta giderleri.

- Aldığınız konut kredisi borçlarının faizleri.

- Emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyeler.

- Evin satın alma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bedelinin yüzde 5'i.

- Ödenen kiralar, amortismanlar.

- Onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri.