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Alman ve firmalarına sı!

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 19:29
Alman ve İsveç firmalarına damping soruşturması!
Alman ve İsveç firmalarına damping soruşturması!

ve menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik sı açılması kararlaştırıldı.

ve menşeli, genellikle temizlik ürünlerinde kullanılan sodyum perkarbonatlara yönelik sı açılması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Ak-kim Kimya AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatların ithalatına ilişkin damping soruşturması açılması ve soruşturmanın usul ve esaslarını içeriyor.

Başvuruda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

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