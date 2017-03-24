Torun bakan büyükanneye maaş projesinden yararlanmak için başvuru ay sonunda bitiyor. Bu tarihe kadar başvurmayan ya da belgesi eksik olanların yerine yedekler belirlenecek

Büyük ses getiren torun bakan büyükanneye maaş projesi gün sayıyor. 10 ilde 6 bin 500 ailenin katılacağı pilot projede, halen belirlenen ailelerin başvuruları alınırken, 'yedek liste' için de düğmeye basıldı. Ay sonuna kadar başvurmayan ya da belgelerinde sıkıntı yaşananların yerine yedek aileler belirlenecek. Böylece pek çok aileye yeni fırsat doğacak, proje tam belirlenen sayıyla gerçekleşecek.



BAŞVURU BEKLENİYOR

Kadınların istihdamda daha fazla yer alması için başlatılan ve 10 ilde 6 bin 500 ailenin katılacağı pilot projeden yararlanmaya hak kazananlar 15 Mart'ta açıklandı. Projeden yararlanmaya hak kazanan bu ailelerin katılımını teyit etmek ve belgelerini vermek için ay sonuna kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurması istendi. Ancak bu tarihe kadar başvurmayan ya da belgelerinde sıkıntı yaşananların yerine yedekler belirlenecek. Büyükanne projesinde pilot illerden biri olan Bursa'da belirlenen bin aileden şu ana kadar 325'i belgelerini teslim etti. İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, konuyla ilgili, "Projeden yararlanmaya hak kazanan annelerin, bu ay sonuna kadar başvurması gerekiyor. O tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen ya da belgelerinde sıkıntı yaşananların yerine yedekler belirlenecek" açıklamasını yaptı.



AYDA 425 TL

Takvim'in haberine göre büyükanne projesi ile hem annenin çalışma hayatından kopmaması hem de aileye ek gelir sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, belirlenen büyükanneler 12 ay süreyle 425 lira maaş alacak. Pilot uygulamanın sonucuna göre, önümüzdeki yılın Mart ayında projenin yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına karar verilecek.



HANGİ BELGELER İSTENİYOR

Projeye katılması uygun görülen hak sahiplerinin başvuru sırasında şu belgeleri teslim etmesi isteniyor:

"Katılım belgesi (imzalı 3 nüsha);

annenin fiilen çalıştığını tespit için e-Devlet'ten alınacak hizmet dökümü;

büyükannenin sağlık durumunun çocuk bakımına engel olmadığını gösterir belge;

anne, büyükanne ve 3 yaşını doldurmamış çocuğun nüfus cüzdanı suretleri;

çocuğun bakılacağı yerleşim yerine ilişkin belge..