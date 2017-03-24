THY'den transfer yolcuları için flaş karar!

Türk Hava Yolları'ndan (THY), ABD ve Birleşik Krallık’a düzenlenen uçuşlarda yolcuların cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazları kullanımına dair bilgilendirme yapıldı. İlgili elektronik eşyaların boarding kapısında teslim edilebileceği için yolcuların uçak kapısına kadar cihazlarını kullanabileceklerine dikkati çekilen açıklamada, "Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim edilecek. Görevli personellerimiz varış sonrasında belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi-cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecekler." ifadeleri kullanıldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yolcuların uçak içinde sunulan "Wi-Fi" ile cep telefonlarından internet hizmetine ulaşabilecekleri belirtildi.

ELEKTRONİK CİHAZLAR ÖZEL BAGAJLARDA SAKLANACAK, İNİŞTE TESLİM EDİLECEK

İlgili elektronik eşyaların boarding kapısında teslim edilebileceği için yolcuların uçak kapısına kadar cihazlarını kullanabileceklerine dikkati çekilen açıklamada, "Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim etmeleri yeterli olacak. Yolcularımızın elektronik eşyalarını check-in esnasında bagaja vermeyi tercih etmemesi durumunda, elektronik cihazlar İstanbul'da boarding işlemi sırasında etiket karşılığı teslim alınarak itinalı bir şekilde özel bagajlarla taşınacak. Görevli personellerimiz varış sonrasında belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi-cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecekler." ifadeleri kullanıldı.

UÇAK ALTI BAGAJLARA GİDECEK

Açıklamada, ABD ile Birleşik Krallık'ın ilgili kurumlarınca tebliğ edilen kurallar doğrultusunda 25 Mart 2017 itibariyle, Türkiye çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'a gerçekleşecek uçuşlarda, standart boyutlardaki akıllı cep telefonundan büyük elektronik cihazların (tıbbi cihazlar haricinde) kabin içinde taşınamayacağı aktarılarak, "Bu uygulama kapsamında tüm dizüstü bilgisayarlar, tabletler, fotoğraf makineleri, e-kitap okuyucular ve oyun konsollarının uçak altı bagajına verilmesi gerekiyor." denildi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN GELENLERE GEÇERLİ DEĞİL

Birleşik Krallık'a düzenlenen uçuşlarda kabin içinde fotoğraf makinesi taşınmasına ilişkin bir kısıt bulunmadığı anımsatılan açıklamada, söz konusu uygulamanın Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olduğu, ABD ve Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye düzenlenecek seferlerde geçerli olmadığı bildirildi.