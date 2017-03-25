Isparta Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Başbakan Yıldırım: ‘Hastane paralı olacak’ diyenler külliyen yalan söylüyor. 5 kuruş alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En büyük hayalim" dediği şehir hastaneleri tüm yurtta peş peşe hizmete giriyor. Mersin ve Yozgat'ın ardından Isparta Şehir Hastanesi de dün Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. 5 yıldızlı otel konforunda ve 800 yatak kapasiteli hastane, Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü hastanesi oldu. Başbakan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada "Şehir Hastaneleri paralı olacak" dedikodularına cevap verdi. Bugünlerde milletin iradesine tabi olmayan bazı kesimlerin, kurtuluşu yalanda dolanda iftirada aradığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "İşte şimdi de diyorlar ki; 'Efendim bu kadar lüks, bu kadar muazzam, bu kadar büyük hastane parasız olur mu? Bundan para alacaklar, muayene parayla olacak.' Külliyen yalan, iftira. Biz 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışıyla çalışıyoruz. 5 kuruş para olmayacak."







DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ

Sağlığın çok önemli olduğunu anlatan Binali Yıldırım, "Sağlık olsun demekle olmuyor. Gereğini yapmak lazım. İnşallah hiçbirimizin hastaneye yolu düşmez ama düşerse de artık sizi bekleyen dünyanın en güzel hastaneleri var burada, aynı şekilde doktorları var. Isparta bunu çoktan hak ediyor. İnşallah sizlerin destekleriyle, dualarıyla daha fazlasını yapacağız" dedi.



TEK PATRON SAĞLIK BAKANLIĞI'DIR

Isparta Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastanelerinin özel sektör hastanesi olduğu ve buralarda vatandaştan ücret alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bu hastanelerin kamuya ait olduğunu belirten Bakan Akdağ, şöyle konuştu: "Isparta'da vatandaşlar 'Hastane yaptınız ama ücretini nasıl ödeyeceğiz' diye soruyor bana. Şehir hastanelerinin bakanlığımızın diğer hastanelerinden farkı yok. Bu dedikoduları bilerek çıkarıyorlar. Şehir hastanelerine karşı olan bir 'hayır'cı zihniyet var. Bu hastaneler milletin hastanesidir."



SIRADA TEKİRDAĞ VE ESKİŞEHİR VAR

Toplam 1 milyar 150 milyon liralık yatırımla Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilen dev proje, sağlıkta konforu en üst düzeye çıkardı. Akfen Holding'in 1.5 yılda gerçekleştireceği 6.6 milyar liralık yatırım atağının içinde, şehir hastanelerinin payının 3 milyar 900 milyon lirayı bulduğuna dikkat çeken Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Aralık 2017'de 1 milyar 750 milyon liralık bir yatırımla Eskişehir Şehir Hastanesi'ni hizmete açmış olacağız. 1 milyar liraya mal olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi de Nisan 2018'de devreye girecek" dedi.



AK Parti iktidarı olarak 80 milyon vatandaşa binbir zorlukla mücadele ederek hizmet ettiklerini anlatan Yıldırım, Isparta'ya 15 yılda 9 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.



1 milyar 150 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen hastane, toplam 221 metrekareden oluşan 4 blok halinde inşa edildi.



Şehir Hastanesi'nin özellikleri:

* Toplam yatırım tutarı 1.1 milyar lira.

* Toplam 221.353 metrekarede 4 blokta, 20 ameliyathane, 131 yoğun bakım ünitesi, 167 poliklinik.

* 909'u yeni, toplam 1.528 kişilik istihdam.

* Her biri 24 metrekare 324 tek, her biri 30,3 metrekare 150 çift kişilik oda.

* Toplam yatak kapasitesi 800.

* Tüm odalarda WC ve duş, elbise dolabı, buzdolabı, TV, çalışma masası, yatak başı okuma ışığı, özel doktor lavabosu, gözleri yormayan bağımsız led aydınlatma, açılabilir yatak olan refakatçi koltuğu.

* 297 araçlık açık, 1.607 araçlık kapalı otopark, helikopter pisti.

* Toplam 672 kişilik 3 yemekhane, 280 kişilik 4 kafe, 160 kişi kapasiteli konferans salonu ve 4 mescit.

* Çalışanlara özel 1.000 metrekarelik kreş ve 150 metrekarelik spor merkezini kapsayan ek bina.

* MR, tomografi, gama kamera, kardiyak ve periferik anjiyografi, excimer lazer gibi son teknoloji ürünler.

* Türkiye'ye tedavi için gelen yabancılara hizmet verecek İngilizce ve Arapça bilen elemanlar.