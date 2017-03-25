İkinci el taşıtlarda yeni dönem!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ikinci el taşıt alım satımında yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek "Ne yapıyoruz burada? Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti biz düzenleyelim" "Arızalı, hurda, kaza yapmış araç satıyorsanız, bunları belirterek satın. Ama ben 'Sağlam araç satıyorum' diyorsan da 'En azından 10 bin kilometre garanti ver' diyerek satış işlemi gerçekleştirilecek bir sistem düzenliyoruz" açıklamasında bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el taşıt alım satımına yönelik düzenleme getirileceğini belirterek, "Ne yapıyoruz

burada Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti biz düzenleyelim." dedi.



Malatya Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkci, esnafı gezerek sorun ve taleplerini dinledi, birlikte öğle yemeği yedi. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, esnafla ilgili çok sayıda çalışma yaptıklarını, teşvik programları hazırladıklarını kaydetti. Türkiye'nin halk oylamasına gideceğine değinen Tüfenkci, bunun ülke için çok önemli olduğunu aktardı.

Mevcut sistemden razı olanların ve nemalananların "hayır"da birleştiklerini belirten Tüfenkci, "Türkiye kalkınsın diyenler, işini, aşını büyütmek isteyenler, esnafı büyültüp tüccar, tüccarı büyültüp sanayici, onu büyültüp ihracatçı ve dünya devleri arasına aldıralım diyenler, yeni bir Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiyorlar." diye konuştu.

İKİNCİ EL ARAÇTA DÜZENLEME

Referandumdan sonra ikinci el araç alım satım için Türkiye'de bir düzenleme yapacaklarını bildiren Tüfenkci, "Bu nedir, özellikle ikinci el taşıt alım satımında bir düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Eğer yapacaksa bunu gelsin belgesin. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti biz düzenleyelim." ifadesini kullandı.

'10 BİN KİLOMETRE GARANTİ VER'

Bu sayede hem satıcıya hem alıcıya güven getireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aradaki sözleşmelerin çerçevesini belirleyelim ve o çerçeveler neticesinde bu sözleşmeler oluşsun. En önemlisi de sattığınız araçların niteliklerini de sizler beyan edin. Arızalı, hurda, kaza yapmış araç satıyorsanız, bunları belirterek satın. Ama ben 'Sağlam araç satıyorum' diyorsan da 'En azından 10 bin kilometre garanti ver' diyerek satış işlemi gerçekleştirilecek bir sistem düzenliyoruz. İnşallah bunu kamuoyunun da görüşlerine açtık. Sizlerin, bu işlerle iştigal edenlerin görüşlerini aldık ve Allah nasip ederse referandumdan sonra bu yönetmeliği yayınlayıp hayata geçiriyoruz. Biz istiyoruz ki sokak aralarında, apartman altlarında değil böyle güzel sitelerde esnafımız gelsin ticaretini yapsın. Bu her şehirde olsun."