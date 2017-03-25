KOSGEB Müdürlükleri haftasonu da açık olacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOBİ'lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB Müdürlükleri açık olacak." dedi

Biçer, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BANKALARA 3.KEZ ÇAĞRI

Söz konusu desteği almaya hak kazanan yaklaşık 460 bin KOBİ'nin, ekonominin canlanması adına en kısa sürede kredilerini almalarının önemine işaret eden Biçer, bankalara kredi işlemlerinin kolaylaştırılması için üçüncü kez resmi yazıyla çağrıda bulunduklarını söyledi.

Biçer, KOSGEB olarak süreci hızlandırmaya çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda KOSGEB müdürlüklerine personel gönderildiğini kaydetti.

"KREDİ ONAYI TEK AŞAMAYA DÜŞÜRÜLDÜ"

KOBİ'lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için KOSGEB'in adeta seferberlik ilan ettiğinin altını çizen Biçer, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB Müdürlükleri açık olacak ve personeller mesaiye kalacak." diye konuştu.

Biçer, kredi onay süreçlerinde de KOSGEB tarafından yeni düzenleme yapıldığına dikkati çekti. Mevcut sistemde KOSGEB kredisinin 2 aşamada onaylandığını anımsatan Biçer, düzenlemenin ardından onay sürecinin tek aşamaya düşürüldüğünü aktardı.

"EKSİKLİKLERİ GİDERİN"

Sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğini almaya hak kazanmış, ancak şu ana kadar hala KOBİ beyannamesini doldurmamış veya doldurduğu beyannameye ilişkin evrakını KOSGEB müdürlüklerine teslim etmemiş olan KOBİ'lere seslenen Biçer, "Ekonominin kalbi olan KOBİ'ler, ülkenin yükünü taşıyan vagon gibiler.

Bizde onların yükünü azaltmak ve manevra kabiliyetlerini arttırmak için çalışıyoruz. Bu noktada KOSGEB olarak KOBİ'lerimizden isteğimiz, bir an önce eksikliklerini gidererek kredi kullandırım işlemini tamamlamaları ve yeni başarı hikayelerine imza atmaları." ifadelerini kullandı.