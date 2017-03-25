Şubatta her gün 5 bin konut satıldı

Konut seferberliği ile başlayan vade ve faiz avantajı, şubatta satışları hızlandırdı. Ocak ayında 4 bin 335 olan günlük ortalama satış, şubatta 5 bin 73’e yükseldi

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyümesini sürdüren tek sektör konumunda bulunan gayrimenkulde, konut satışı, işgünü sayısının 20 güne düştüğü şubatta da artışını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta konut satışı, geçen yıla göre yüzde 0.2 azalırken, bu yılın ocak ayına göre ise yüzde 6.4 artarak 101 bin 468 adede çıktı.

GÜNLÜK SATIŞ ARTIYOR

Bu yılın ocak ayında iş günü başına günde ortalama 4 bin 335 konut satılırken, şubatta bu rakam 5 bin 73'e yükseldi. Günlük ortalama konut satış sayısı, geçen yılın şubat ayında ise 4 bin 843 olarak gerçekleşmişti. Emlak GYO liderliğinde şubat ayında başlatılan "240 ay vade, 0.75 faiz" kampanyasının yanı sıra, bankaların da maliyetleri düşürmesi özellikle ipotekli konut satışlarını artırdı. İpotekli konut satışları, bu yılın ocak ayına göre yüzde 7.5, geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 27 artarak 38 bin 676 adede çıktı. 2016 yılının şubat ayında yüzde 29.9 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı bu yılın aynı döneminde yüzde 38.1'e fırladı. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 247 konut satışı ile ilk sırada yer aldı. İpotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 58.3 ile Artvin olduğu görüldü.



İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul 17 bin 783 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 274 konut satışıyla Ankara, 6 bin 290 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 27 konutla Şırnak oldu.



45 BİN KONUT İLK KEZ PİYASADA

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, şubatta, ocak ayına göre yüzde 2.2 artarak 45 bin 215 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 44.6 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 8 bin 514 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18.8) sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 948 konut satışıyla Ankara izledi.