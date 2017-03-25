Yatırımcılar Türkiye için sıraya girecek

16 Nisan sonrası ülkeye güvenin artacağını belirten Başbakan Yardımcısı Canikli, “Türkiye için sıraya girilecek” dedi

AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 650 milyar liralık (180.7 milyar dolar) doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, referandumda çıkacak "Evet" sonucunun ekonominin ve yatırımların güvencesi olacağını belirterek, "16 Nisan'dan sonra küresel yatırım algısı güçlenecek, Türkiye'ye güven artacak" diye konuştu.



TÜRKİYE LİG ATLAYACAK

Referandumda çıkacak "Evet" oyunun ekonomiye kazandıracaklarını SABAH'a anlatan Canikli, Türkiye'nin her alanda dinamik, rasyonel bir odak noktası ve istikrarı mühürlenmiş bir kabiliyete sahip olacağını ifade etti. Güvence altına alınmış istikrarın her alanda kılcal damarlara nüfuz edeceğini bildiren Canikli, "Türkiye'yi üst seviyelere taşıyacak. Ekonomik ve ticari bütün aktörler ülkenin açığa çıkan bu potansiyelini değerlendirmek için sıraya girecek. İş-yatırım ortamının kalitesi artacak" dedi.



15 YILDA REKOR YATIRIM

Son 15 yılda 180 milyar 724 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gerçekleştiğinin altını çizen Canikli, "Yeni sistem ile bütün araçlar daha da güçlenecek. Engelleyici değil destekleyici bürokrasiye geçiş süreci hızlanacak" diye konuştu.



HEDEFLER AŞILACAK

Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalamaktan ziyade birer birer bunları aşacak performansa ulaşacağını bildiren Nurettin Canikli, "Yeni sistemin yaratacağı kaynak ve zaman tasarrufu kalkınma hamlelerine harcanacak. Yatırımcı ve girişimciler için belirsizlik ortamı ortadan kalkacak. Koalisyon dönemlerindeki riskler sona erecek" dedi. Çalkantılı bir süreçten geçen Tükiye'nin, yeni anayasa ile sağlanacak perspektifle toparlanmasını hızlandıracağını belirten Canikli, "Siyasi, ekonomik istikrarın devamı piyasalara olumlu yansıyacak. Para piyasalarında denge sağlanacak. Makroekonomik göstergeler daha olumlu yapıya bürünecek" diye konuştu.



FİNANS GÜÇLENECEK

Yeni sistemle bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere tüm finans kesiminin güçleneceğine dikkat çeken Canikli, "Finans kesiminin ihtiyaç duyduğu siyasi ve ekonomik istikrar öngörülebilirliği artıracak. Yeni sistemin getirisine yönelik beklentiler de olumlu yönde seyrediyor" dedi.