Beş büyük sivil toplum kuruluşundan tam destek

Milyonlarca kesimi temsil eden Türkiye'nin önde gelen beş Sivil Toplum Kuruluşu MÜSİAD, TÜGİK, ASKON, TÜMSİAD ve Memur-Sen genel başkanları 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni SABAH'a değerlendirdi:

Memur-Sen Başkanı Ali YALÇIN: Tam anlamıyla ekonomik ve siyasi istikrar sağlanmasını istiyoruz. Ülkemiz koalisyonlar döneminde dibe vurdu. Faizler, devalüasyon ve enflasyon milleti vurdu. Haklarımız çalındı, işsizlik arttı, ülke patinaja düştü. Anayasa paketi bize istikrar vaat ediyor. Biz o dönemler bir daha yaşanmasın diye "evet" diyeceğiz. Bu sistem hızlı karar alma sürecinin önünü açacak. Böylece üretim sürecinin de önündeki engeller en azından bir kısmıyla kalkacak.

MÜSİAD Başkanı Nail OLPAK: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, başta yürütme olmak üzere kamu yönetimi gibi bütün karar alma mekanizmalarında hızlı karar alma yetisini geliştirecek. Bu sayede daha etkin bir yönetim ortaya çıkacak, gelişen olaylara zamanında tepki vermek daha da kolaylaşacak. Siyasi istikrar güvence altına alacak, tam bir huzur ve güven ortamı olacak, vesayet odakları tarafından sabote edilemeyecek kesintisiz bir istikrar sağlanacak. Bu bağlamda yeni sistemle sağlanacak olan siyasi ve ekonomik istikrar, piyasalara ilişkin bütün belirsizlikleri bertaraf ederek küresel yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artıracak. Böylece ülkeler ilerlerken Türkiye yerinde saymayacak, ekonomik büyüme hızlanacak ve tüm Türkiye kazanacak.

TÜGİK Başkanı Erkan GÜRAL: Hesap verilebilirlik açısından en demokratik sistem. Türkiye halkına karşı sorumlu olan bir başkana kavuşacak. Yürütmenin tek bir kişinin elinde olmasıyla da Türkiye kazanacak. Ağır işleyen bürokrasinin işlemeyen hantal yapısı tazelenecek, hızlı karar alabilme imkânı yaratılarak, siyasi istikrarın kalıcı temelleri atılacak. Yakın coğrafyamızda oluşan jeopolitik risklerin bertaraf edilmesi noktasında da başkanlık sitemi, Türkiye'nin elini güçlendirecek. Türkiye'de ekonomik ve politik ivmeyi yukarı taşıyacaktır.

ASKON Başkanı Mustafa KOCA: Yeni sistem, mevcut yorulmuş sistemin kökten değişimi ile ilgili bir şanstır. Birçok açıdan büyük bir yenilenme anlamına geliyor. Yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılıp denetleme mekanizmasına yol açılmış olacak. Bakanlar ve danışmanlar daha kolay hesap verebilir ve daha kolay değişebilir konumda olacak. Bürokrasinin azaltılması, kararlarda hız, seçilmişlerin hesap verebilirliği gibi dinamik mekanizmalar ülkenin daha iyi yönetilmesine imkân sağlayacak.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar DOĞAN: Yapılan büyük yatırımların devamı, Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunların bozulması, refah seviyemizi baltalayan koalisyonlara mahkûm olmamak, kalkınmamızı engelleyen hantal devlet yapısından ve bürokrasisinden kurtulmak için bir milat olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ataletinden kurtulmuş, çözüm odaklı bir devlet mekanizması sağlanır.



Betil BAŞ