Borsa rekor yolu gözlüyor! Endekste ilk hedef...

Borsada yukarı doğru çıkış devam ediyor. Banka hisseleri öncülüğünde başlayabilecek hacimli bir hareket, Borsa İstanbul’da yeni rekorları getirebilir. Yabancı payları korunur, yerli yatırımcılar da harekete katılırsa borsa endeksi yeni ataklar yapabilir.

Borsa İstanbul bir kez daha 90.000'in üzerinde ve haftayı 90.382 seviyesinden tamamladı. Ocak ayının ilk haftasında 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların yukarı doğru aşılması ile başlayan çıkış devam ediyor. Mart ayındaki Fed toplantısının tamamlanması sonrasında şimdi gözler haziran ayına dönmüş durumda. Referandum süreciyle birlikte hazirana kadar borsada yeni zirveler görülebilir. Endeks yukarı harekette zorlanıyor ancak aşağı kaymalarda yeniden alımların geldiği görülüyor.



BİST 30 DİRENÇ SAĞLIYOR



BIST 30 Endeksi'ne dahil hisselere alımların gelmesi endeksin düşüşünü engelliyor. Yabancı paylarının yüzde 64'ün üzerinde korunması da endeksin hareketi üzerinde etkili. Referandum sürecinde borsada oynaklığın artması muhtemel görünüyor. Kısa vadede yukarı doğru oluşabilecek hacim destekli olmayan zayıf ataklar başarısız kalabilir. Olası sert geri çekilmelerde 87.500 seviyesi güçlü destek. Ancak banka hisseleri öncülüğünde başlayabilecek hacimli bir hareket, Borsa İstanbul'da yeni rekorları getirebilir.



ENDEKSTE İLK HEDEF 93 BİN



Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkması ile ilk iki günde yaşanacak hareketlilik sonrası fiyatların normale dönmesi beklenebilir. Yabancıların paylarında azalma başlaması halinde sert satışlar görebiliriz. Ancak paylarını korumaya devam etmeleri yerli yatırımcıların da borsadaki harekete katılmasına neden olacaktır. Bu da yeni atakları beraberinde getirebilir. Bu durumda endeks hazirana kadar güçlü seyrini sürdürebilecektir. Endekste ilk hedef ise 93.000 seviyesi. Bahar aylarının pozitif getirilerle tamamlanması da beklentileri güçlendiriyor. / Milliyet