Finans kesiminden yeni sisteme ‘Evet!’

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, finans ve bankacılık sektörünün yeni sisteme destek verdiğini ve bu yolda inançlarının tam olduğunu söyledi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, finans ve bankacılık kesiminin yeni hükümet sistemine destek verdiğini söyledi. Canikli, "Bankalarımızın, sigorta şirketlerimizin, aracı kurumlarımızın, sermaye piyasalarının yeni sisteme olan inancı tam. Bu da bizi çıktığımız yolda daha inançlı kılıyor" dedi. Bankacılık sisteminin tarihinin altın çağını yaşadığını vurgulayan Canikli, "Yeni sistemle bu kesim daha da güçlenecek. Finans kesiminin ihtiyaç duyduğu siyasi, ekonomik istikrar öngörülebilirliği artıracak" dedi.



AKTÖRLERİN GÜVENİ TAM

SABAH'a gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Canikli, 16 Nisan'da oylanacak yeni sistemin diplomasiden ekonomiye her alanda bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için dizayn edildiğini söyledi. Yeni sistemin hangi krizle karşı karşıya kalınırsa kalınsın zedelenmeyecek bir istikrar ortamı yaratacağını belirten Canikli, "Siyasi yelpaze ne kadar parçalı olursa olsun güçlü yürütmeyi ve yönetimi garanti altına alacak" diye konuştu.



BANKACILIK ALTIN ÇAĞINDA

Banka cılık sektörünün altın çağını yaşadığını belirten Canikli, ocak itibariyle toplam aktiflerin 1 trilyon 866 milyar lira olduğunu kaydetti. Yeni sistemin getirisine yönelik finansal piyasalarda beklentilerin oldukça olumlu seyrettiğinin altını çizen Canikli, şöyle devam etti: "Merkez Bankamız düzelen ekonomik koşullara uygun politikalar izliyor, finansal ticari tüm kesimlere önemli güven aşılıyor. Yeni sistemle daha hızlı, vizyoner kararlar alınacak. Finansal piyasaların dinamizmi güçlenecek. Üreticinin rekabet gücü artacak. Daha etkin ve verimli bir kamu kesimiözel sektör mekanizması inşa edilecek, anında uygulamaya geçirilecek. Hükümet olarak yatırımlara asla ara vermeyeceğiz. İstihdam artışına devam edeceğiz, katma değer üretiminden ve istikrarlı büyümeden taviz verilmeyecek. Yeni sistemle vatandaşımızın hayat standardını daha üst noktaya taşıyacağız. Orta gelirli ülkeler kategorisinden bir üst seviyeye yükselmiş olacağız."