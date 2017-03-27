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lara dönemi başlıyor! İşte kesilecek para...

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 12:16
Memurlara BES dönemi başlıyor! İşte kesilecek para...
Memurlara BES dönemi başlıyor! İşte kesilecek para...

İLK KESİNTİ 15 NİSAN'DA

'le birlikte 45 yaş altı çalışanların ından başladı. Nisan ayında BES'in ikinci etabı başlayacak. Milyonlarca un da Nisan 15'te maaşlarından ilk kesinti yapılacak.

' (BES)' 45 yaş altı tüm çalışanlar (memurlar dahil) için zorunlu hale getirilmişti. Daha önce BES'i olsun olmasın 13 milyon çalışan bu kapsama alınmıştı. Sistem kademeli işliyor. İlk uygulama 1 Ocak'ta başladı. Ocak itibarıyla 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektörde toplam 1.8 milyon kişi zorunlu BES'e girdi. Bunlardan 836 bini kaldı, 974 bini sistemden çıktı.

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