Yüzyılın boşanması başlıyor

Avrupa tarihinin en büyük ayrılığı bu çarşamba resmen başlıyor. İngiltere 2019 Mart’ında Avrupa’dan çıkacak. Boşanmanın yıllık maliyeti 31 milyar dolar ama senaryolar maliyetin çok daha üzerinde bir fayda öngörüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici ülkenin AB'den ayrılık kararını protesto etmeye devam ediyor ancak ülke bu hafta çarşamba gününden itibaren resmen çıkışı başlatıyor. AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyar sterlin olacağını söyledi. İngiltere'nin AB'den çıkışındaki bu maliyet dışında bilançoyu çıkarınca İngiltere'nin AB'den yıllık olarak elde ettiği yarar 58.3 milyar sterlini (72.3 milyar dolar) bulurken toplam maliyeti ise 33.4 milyar sterlin (41.6 milyar dolar). Yani her yıl 23.4 milyar sterlinden (31 milyar dolar) olacak. Ancak tam tersi senaryolar da var. Bu maliyetin katlanabilir olduğu üzerinde ve ekonomide hızlı bir büyüme öngören senaryolar da var. Kesin olan tek şey ülkenin bir ilki gerçekleştirdiği ve çok bilinmeyenli bir denkleme maruz kalacağı.







ÜÇ SENARYO VAR

Brexit kararı alındığından bu yana İngiltere ekonomisinde hatırı sayılır bir toparlanma var. Büyüme ve enflasyon rakamları beklenenden çok daha iyi durumda ayrıca işsizlik de tarihin en düşük seviyelerini görüyor. Çıkış senaryolarında üç değişik projeksiyon var. En kötü tahmine göre İngiltere 2020'de yüzde 5'e yakın bir küçülme yaşayabilir. Bunun dışında en iyimser tahmine göre ise yüzde 4'e yakın bir büyüme var. 2030 projeksiyonları da çok farklı. 2030'da ekonominin daha hızlı bir büyüme yakalayacağını belirten de yüzde 6'larda küçüleceğini hesaplayanlar da var. 50'nci Madde olarak bilinen AB'den ayrılma sürecinin nasıl olacağını kimse bilmiyor ancak İngilizlerin 'gölge' Brexit Bakanı boşanma faturasını ödeyeceklerini açıkladı. Ayrıca İngiltere'nin her halükarda Avrupa ile güçlü ilişkilerinin devam etmesinden yana bir genel tavır var.







MART 2019'DA İNGİLTERE ÇIKMIŞ OLACAK

Her şey yolunda giderse Avrupa'dan çıkış resmi olarak Mart 2019'da gerçekleşecek. İngiltere'nin AB'ye katıldığı günden bu yana ödediği miktar da bazı raporlarda hesaplandı. Toplamda şu ana kadar ödenen miktar 500 milyar sterlin.