Avrupalı Türkiye’den vazgeçmiyor

Avrupa’da Türkiye’ye karşı yürütülen algı operasyonları tutmadı. Almanya ve İngiltere’de Türkiye rezervasyonları artarken, Hollanda’da da talep hızlandı. Turizmciler özellikle son dakika satışlarının daha da artacağını söylüyor

2016'da yapılan terör saldırıları, Avrupa'da yürütülen negatif algı operasyonları, Türk bakanlarına yönelik anti demokratik uygulamalar ve uçak kabinlerine gelen elektronik eşya kısıtlamasına rağmen Avrupalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor. Dünyanın önde gelen tur operatörlerinden, İngiltere merkezli Thomas Cook, Avrupalı turistin Türkiye'ye dönmeye başladığına ilişkin işaretler aldıklarını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, "Turistler Türkiye ve Mısır'a geri dönmeye başladı. Geçen yıl ciddi sıkıntılarla karşılaşılan iki destinasyona da ilgi bu yıl arttı" ifadelerine yer verildi.



ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN TALEP VAR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Genel Müdürü Burak Tonbul da, şubatta Türkiye'ye gelen rezervasyonların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 arttığını söyledi. Martın ilk haftasında Avrupa ile yaşanan gerginlik nedeniyle rezervasyonlarda bir miktar durulma yaşandığını aktaran Tonbul, "Ancak son bir haftadır yeniden hareketlendi. Özellikle Almanya ve İngiltere pazarı çok hızlandı" dedi. İngiltere'de uygulanan elektronik eşya yasağının talebi etkilemeyeceğinin altını çizen Tonbul, "İngiliz, çocuğu uçakta iPad'den çizgi film izleyemeyecek diye Türkiye'den vazgeçmez" diye konuştu.



TÜRKİYE HER AÇIDAN ÖNDE

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Avrupa'da güçlü bir tanıtım atağı yaptıklarını söyledi. Avcı, "Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre 2016'da Türkiye yerine Yunanistan ve İspanya'ya giden turist aldığı hizmetten memnun kalmadı. Türkiye'yi kıyaslama şansı yakaladı. Ülkemiz tesis, hizmet ve fiyatta rakiplerine kıyasla önde" dedi.



HOLLANDA'DA REZERVASYONLAR HIZLANDI

Hollanda 'dan gelen turistin yüzde 60'ını Türkiye'ye getiren Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Hollanda pazarının da hareketlendiğini söyledi. Hollanda'nın anti demokratik tutumu sonrası, iki ülke arasında yaşanan gerilimin etkisiyle rezervasyonların kısa bir süreliğine duraksadığını aktaran Karaer, "Ancak son 2 haftadır rezervasyonlarda ciddi bir hareketlilik oluştu. Olumsuz herhangi bir durum yaşanmazsa özellikle haziran, temmuz aylarında son dakika satışlarından da ciddi bir pay alınacağını düşünüyorum. Hedefimiz yılı kayıpsız kapatmak" şeklinde konuştu. Avrupa pazarında son dakika satışlarının artacağını aktaran Burak Tonbul, aksi bir durum yaşanmaması halinde 2016 rakamlarının yakalacağını kaydetti. TÜROB Başkanı Timur Bayındır da Thoomas Cook'un pozitif açıklamalarını umut verici olduğunu söyledi. Bayındır, "Türkiye'ye yönelik yürütülen negatif algıyı kırmak için dünyadaki tüm fuarlara güçlü bir katılım gösteriyoruz. Onlara gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Avrupalı turizmciler de Türkiye'nin avantajlarının farkındalar" dedi.