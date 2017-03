Bakan Çelik'ten et spekülatörlerine sert uyarı: Canlarını yakacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul'da düzenlenen 'Tarım Zirvesi'ne katıldı. Levent'te bir otelde düzenlenen zirvede bir konuşma yapan Faruk Çelik, 15 yılda tarıma 90 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi. Bakan Çelik et fiyatları ile ilgili olarak "Ortadaki spekülatörler, kendi elinde 10 bin hayvanı var kesecek, piyasada fiyatı yükseltmek için 500 tane 1000 tane hayvanı alıyor. Topluyor yüksek fiyatla, sonra 10 bin hayvanı piyasaya sürecek, uyanık adam. Açık söylüyorum; bunların maliye açısından da canlarını yakacağız. Buna hakları yok" dedi.

Tarımsal desteklerin 2017 yılında 12,8 - 13 milyar TL civarında olacağını söyleyen Bakan Çelik, 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla ve 40 milyar dolarlık da tarımsal ihracatın gerçekleşmesini hedeflediklerini kaydetti.



Bu kapsamda 'Milli Tarım Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Çelik, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için verimi artırmamız gerekiyor. Bu anlamda bilgiyi ve teknolojiyi seferber etmek zorundayız. Projenin iki önemli ayağı var. Biri bitkisel üretimde havza bazlı destekleme modeline geçiyoruz. Türkiye'yi 941 havzaya ayırdık. Bu kapsamda hangi havzada hangi ürünün ekileceğini belirledik" diye konuştu.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANMA ZORUNLULUĞU



Tarımda verimi artırmak amacıyla desteklerden yararlanmak için 2018 itibarıyla sertifikalı tohum kullanma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Faruk Çelik, basınçlı damlama ve yağmurlama sulamasına yüzde 50 destek verdiklerini



söyledi. Çelik, tohumculuğun geliştirilmesi konusundaki çalışmalara değinerek, "Önümüzdeki cuma günü İzmir'de Birinci Yerel Tohum Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Yerli tohuma sahip çıkıyoruz. Ama verim açısından sertifikalı



tohumu da mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ET MESELESİNİ DERT MESELESİ OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"



Faruk Çelik, hayvancılıkta da yerli üretimi destekleme modeline geçtiklerini belirterek, "Et meselesini dert meselesi olmaktan çıkaracağız. Bunun için birincisi mera yetiştirici bölgelere çok ciddi teşvikler getiriyoruz. 30 ilde hayvancılık yapanlara merayı tahsis edeceğiz. Yeter ki hayvancılık yap. Ekim yasağını kaldırıp ekim de yapılabilecek. Yetiştirici bölgede alacağını hayvanların 200 başa kadar yüzde 30 desteğini veriyoruz. Amacımız hem mera ile yemi yetiştirici bölgede yetişmesini sağlamak hem de daha uygun şartlarda alımını sağlamak. İkincisi de 33 ilde damızlık düve üretim merkezleri kuruyoruz. Damızlık üretim merkezleri asgari 500 olacak. Irkı, soyu sopu cinsi belli hayvanlar orada olacak. Damızlık hayvanları barındıran işletme salipleri bizden yüzde 50 destek alacak. Bu hayvan ıslahı açısından da son derece önemli bir adım" diye konuştu.

REFERANDUM SÜRECİ VE ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ



Et fiyatlarında son günlerdeki yaşanan artışa değinen Bakan Çelik, spekülatörlerin referandum sürecini fırsat bilerek hiç gereği olmadan et fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekti.

"SANA UCUT ET VERİYORUM SEN NİYE İTİRAZ EDİYORSUN"



Bakan Çelik, "Bu referandum süreci ile uğraşırken arada baktık ki hiç gereği yokken birkaç lira et fiyatlarında bir artış söz konusu oldu. Yani 24 ila 24,50'ye kesilen hayvanların karkas olarak bir anda 27'ye kesilmeye başlandığını gördük. Bunun için Et ve Süt Kurumu'nun görevi piyasa regülasyonudur. O çerçevede sütte nasıl Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın altına indiği an müdahale alımları yapıp süt tozunu dönüştürüyorsak aynı şekilde ette de hiç gereği yokken bu süreçten yararlanarak anlamsız rakamlara göre anlamlı bir artış yaparsanız Et ve Süt Kurumu da devreye girer ve girdik. Dedik ki 22,5 liraya karkas et veriyoruz kasap kardeşim. Entresan, burada da kasaplar itiraz ediyor. Sana ucuz et veriyorum sen niye itiraz ediyorsun? Bırak bunu başkası yapsın. Sen 27'ye alacağına ben 22 buçuğa veriyorum sana. Bu müdahaledir. Piyasayı regüle etme açısından bu Et ve Süt Kurumu'nun asli görevidir" dedi.

"SPEKÜLATÖRLERİN CANINI YAKACAĞIZ"



"Bizim piyasada üreticiyi mağdur etme gibi, üreticinin elindeki hayvanı görmeme gibi bir yaklaşımımız yok" diyen Bakan Çelik "Biz ona 'destekliyoruz, ahırını doldur, hayvan varlığını artır. Biz yanınızdayız' diyoruz. Ancak ortadaki spekülatörler kendi elinde 10 bin hayvanı var kesecek, piyasada fiyatı yükseltmek için 500 tane 1000 tane hayvanı alıyor. Topluyor yüksek fiyatla, sonra 10 bin hayvanı piyasaya sürecek uyanık adam. Açık söylüyorum; bunların maliye açısından da canlarını yakacağız. Buna hakları yok" ifadelerini kullandı.

"KEYFİ UYGULAMALARA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"



80 milyonun protein ihtiyacının karşılanmasında keyfi uygulamalara müsade etmeyeceklerinin altını çizen Faruk Çelik, "Oturur, hesabını kitabını yaparız, yapılacak bir artış varsa bunu seve seve yaparız. Böyle bir mağduriyet ne üretici için ne de işin ehli esnaf ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlar için söz konusudur. Ama böyle aradan nasıl olsa bir referandum var , siyaset burayı görmeyebilir gibi... Hayır bizim 8, 10 gözümüz var. Her tarafa bakıyoruz her tarafı görüyoruz. Bunların bilinmesinde yarar var" diye konuştu.