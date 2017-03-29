Türk Akımı'nda flaş İstanbul hamlesi!

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının gerçekleştirilmesi için İstanbul'da South Stream Transport B.V. şirketinin bir şubesini açtıklarını söyledi

South Stream Transport B.V.'nin şubesinin, Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi ve Türkiye'deki çalışmaların koordine edilmesi için açıldığını belirten Miller, "Bu çok önemli bir karar. Böylece, projenin deniz kısmının inşasına başlamak için tüm koşullar sağlandı" dedi.

Hattın Rusya sınırları içinde kalan bölümünde ilk mikrotünelin kazıldığını ve ikinci mikrotünelin de yüzde 98.5 oranında hazır olduğunu kaydeden Miller, projenin aktif inşaat sürecinde olduğunu vurguladı.



'TÜRK AKIMI'NIN İNŞASI 2019'UN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK'



Miller, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Türk sularında hidrografik araştırmalar devam ediyor. Türk Akımı'nın son bölümünde çevre etki değerlendirme çalışması tamamlandı. Hattın deniz kısmının inşasına 2017'nin ikinci yarısında başlayacağız ve hatta iki kolun inşasını 2019 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz."



South Stream Transport B.V. şirketi, Güney Akım projesinin deniz altından geçecek kısmının inşası için kurulmuştu. Fakat Gazprom'un bu projeyi bitirme kararının ardından Rus şirket, Eni, EdF ve Wintershall'in projedeki paylarını satın almıştı. South Stream Transport'un aktiflerinin bir kısmının Türk Akımı inşaatında kullanılması planlanıyordu.



TÜRK AKIMI PROJESİ



Türk Akımı Rusya ile Türkiye arasında son dönemde masada yer alan en önemli doğalgaz projelerinin başında geliyor.



Projenin ilk detayları Aralık 2014'te ortaya çıktı. Bu tarihte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrasında açıklanan projede inşaata 2016'da başlanması öngörüldü.



HATTIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETRE?



Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı'nın 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.



HATTAN NE KADAR GAZ GİDECEK?



Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülüyor.



Gazprom, Karadeniz'in altından geçecek hattın tamamını kendisi inşa edecek. Türkiye topraklarından geçecek kısmın ortaklaşa yapılması planlandı.



NE KADARA MAL OLACAK?



Türk Akımı'nın 19 milyar dolara mal olması bekleniyor.

MAYIS 2015: İNŞAAT BAŞLADI

İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başladı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile ilgili inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.