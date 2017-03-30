Ali Koç Yapı Kredi'nin başına geçti

Ali Koç, Yapı ve Kredi Bankası'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Yapı Kredi Bankası'nın yeni yönetim kurulu belli oldu. Ali Koç, yönetim kurulu başkanı olurken, yönetim kurulu başkan vekilliğine Carlo Vivaldi'ni getirildi.

Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamızın 28.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'muzun 29.03.2017 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Carlo Vivaldi'nin seçilmelerine, Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. H. Faik Açıkalın ve Sn. Niccolò Ubertalli'nin Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verilmiştir."