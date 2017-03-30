Türkiye'de temsilcilik ofisi bulunan, ancak ticari faaliyetlerini Hollanda üzerinden yürüten, dolayısıyla Türkiye'ye karşı hiçbir mali sorumluluğu bulunmayan ve vergi ödemeyen online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri bu sabah durduruldu. Kararla birlikte Booking.com, Türkiye'deki online satışlara aracılık edemezken, yurt dışından erişim devam edecek

Türkiye seyahat pazarında yüksek bir pazar payına sahip olan Booking.com'un, bu avantajını oteller üzerinde yüksek komisyon baskısına çevirdiği de iddia ediliyordu. Yerli tur operatörleri, Türkiye'de ofisi bulunmayan ve vergi ödemeyen şirketin haksız rekabete yol açtığını dillendiriyordu.

BOOKİNG.COM'UN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) de, üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 4 Aralık 2015'te dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, Booking.com'un internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına karar verdi.

YASAK BU SABAH BAŞLADI

Söz konusu mahkeme kararının ardından bugün booking.com üzerinden rezervasyon yapmak isteyenler, istedikleri tesislere ulaşamadıklarını gördü. Site üzerinden arama yapıldığında, sadece Türkiye için ilgili bölge ile ilgili tesis çıkmıyor ve hata mesajı alınıyor.





HALKI YANILTIYORDU

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Booking.com'un daha önce de Rekabet Kurumu tarafından idari para cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Ulusoy, "Türkiye'de ofisi bulunmayan, bu topraklarda para kazanıp hiçbir şekilde vergi vermeyen Booking.com'un faaliyetleri ciddi bir haksız rekabete yol açıyordu. Burada mali hükümlülüğü bulunmayan şirket reklamlarla da halkı yanıltıyordu. Kararla hak yerini buldu" dedi.



ÇOK RAHAT DAVRANIYORLARDI

Rekabet Kurumu'nun da konuya yanıltıcı reklam nedeniyle müdahil olduğunu anlatan Ulusoy, "Bir örnek vermek gerekirse Türkiye'degeçen yıl çıkan kanun gereğinde şirketlerin müşterilerine SMS ya da mail atması izne tabi. Ancak Booking.com kendini herhangi bir hukuki ya da mali sorumluluk altında hissetmediği için çok rahatdavranıyor" diye konuştu. Ulsoy, Türkiye'de seyahat acentelerininciddi yaptırımlara tabi olduğunu da belirtti.