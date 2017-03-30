1 milyon aileye daha doğalgaz

Doğalgaz konforu noktasında Türkiye genelinde iki yıllık yatırım planlaması ortaya koyduklarını belirten Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Yaklaşık 220’den fazla ilçede 1 milyon aile, yani 5 milyondan fazla vatandaşımıza doğalgaz seferberliği adımını atacağız” dedi

Rize Ticaret Borsası'nda organize edilen "Rize İş Adamları ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Durmak yok, yola devam" anlayışıyla çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bundan sonra da durmayacaklarını ve ülkeyi geliştirme noktasında yola devam edeceklerini ifade etti.



DAHA FAZLASINI HAK EDİYORUZ

Milletin hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "Nereden nereye geldik. Yeter mi? Yetmez, daha yeni başladık. 2 bin 500 dolardan 11 bin dolarlara geldik ama yetmez. Ne diyoruz? Şimdi 25 bin dolarlar. Peki bu ülke, bu millet buna layık mı? Fazlasıyla. 15 Temmuz'da genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu tarihi bir duruşun temsili noktasında bunu fazlasıyla hak ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, doğalgaz konusunda bugüne kadar yaşanan sürecin, Rize'de de bu anlamda beklenti oluşturduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "Son bir yıldır çok yoğun bir çalışma yaptık. Dedik ki bu seneden başlayarak Rize'de de doğalgaz noktasında adım atacağız. Bu çerçevede inşallah bu yıl sonuna kadar Ardeşen'e, Çayeli'ye, Güneysu'ya ve Pazar'a doğalgazı getiriyoruz. Peşine Fındıklı'ya da getirerek önümüzdeki süreçte doğalgaz noktasındaki altyapıyı tamamlayacağız." Doğalgaz konforu noktasında Türkiye özelinde müthiş iki yıllık yatırım planlaması ortaya koyduklarını anlatan Albayrak, "Türkiye'de inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 220'den fazla ilçede 1 milyon aile, yani 5 milyondan fazla vatandaşımıza doğalgaz seferberliği adımını atacağız. Bu sadece ısınma ve hane halkı amaçlı değil. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar... Demin bahsi geçen kömür yakan fabrikalar noktasında da inşallah adımlarımız atılacak" diye konuştu.



YÜZYILIN KADERİNİN YAZILDIĞI GÜNLERDE BİRLİK İÇİNDE OLALIM

Trabzon'da düzenlenen "Genç Kürsü" programında konuşan Albayrak, "Bu ülke bu yüzyılın kaderinin yazıldığı bugünlerde bir kez daha birlik içinde, 16 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunu görecek ve Allah'ın izniyle gerekeni yapacak" dedi.