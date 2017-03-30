TANAP, cari açığın kapatılmasına destek olacak

Petkim Genel Müdürü Annar Mammadov "TANAP,Türkiye ekonomisinin en önemli problemi olan cari açığın kapatılmasına yardımcı olacak" dedi

Petkim Petrokimya Holding AŞ Genel Müdürü Annar Mammadov, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP), Türkiye ekonomisinin en önemli problemi olan cari açığın kapatılmasına yardımcı olacağını ve ülkenin doğal gaz tedarik güvenliğini sağlayacağını bildirdi.

Mammadov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Türkiyenin bugün en büyük yabancı yatırımcısı konumunda bulunduğunu ifade ederek, bunu söylerken kendilerini Türkiyeye yabancı gibi hissetmediklerini, Türkiyenin kendilerine çok yakın ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Uluslararası bir şirket olan SOCARın dünyanın birkaç ülkesinde yatırımları bulunduğunu ancak bu yatırımların en büyük hacminin Türkiyede olduğunu aktaran Mammadov, Türkiyenin ekonomisine çok inandıklarını vurguladı.

Mammadov, çok büyük potansiyel gördükleri Türkiyede, 11 milyar dolarlık kısmı tamamlanmış, toplam 18 milyar dolar tutarında yatırımları bulunduğunu, bütün projelerini 2020 yılında bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

"TANAP'LA İLK DOĞAL GAZ 2018'DE GELECEK"

Annar Mammadov, Azerbaycanın Hazar Denizindeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizinin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiyeye, ardından Avrupaya taşınmasını amaçlayan TANAPın iki ülkeye de önemli katkıları olacağını vurguladı.

2020 yılında tamamlanması planlanan TANAPın ilk fazının 2018de devreye alınacağını ve Türkiyeye doğal gaz gelmeye başlayacağını bildiren Mammadov, bu ve diğer projelerin Türkiye ekonomisinin en önemli problemi olan cari açığın kapatılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Mammadov, sadece SOCAR Türkiye Ege Rafinerisinin (STAR) cari açığın kapatılmasına yüzde 3,5 düzeyinde destek olacağını ifade ederek, Petkim Konteyner Limanının (PETLİM), derinliğiyle daha yüksek tonajlı gemilerin Ege Bölgesine gelmesine imkan tanıdığını, böylece taşıma harçlarının azalacağını söyledi.

"PETROL FİYATLARINDA 50-60 DOLAR KORİDORUNDA BİR DALGALANMA ÖNGÖRÜYORUZ"

Petkim Genel Müdürü Mammadov, STAR Rafinerinin 2018de devreye alınacağını belirterek, "Amacımız Petkim yarımadasında Petkim ve STAR arasında entegre bir tesis yaratmak. Burada katma değer ve birçok fırsat oluşacak." dedi.

TANAPın Türkiyenin doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacağını ifade eden Mammadov, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağ arttıkça gücümüz de artacak. Bu projenin ikinci önemli boyutu da Türkiyenin doğal gaz tedarik güvenliğini sağlayacak olmasıdır. Ayrıca rekabet ve şeffaflık da artacak." diye konuştu.

Ekonomi ve piyasada istikrarın önemine işaret eden Mammadov, geçen yıl Döviz ve Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar dolayısıyla sıkıntılar yaşandığını ancak bu durumun normalleşmeye doğru gittiğini ve 2017 yılında daha çok istikrar görüleceğine inandıklarını söyledi.

Mammadov, bu yıl Petrol fiyatlarında 50-60 dolar koridorunda bir dalgalanma öngördüklerini de bildirdi.