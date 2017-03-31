Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Yetişen alacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startı verdiği düzenleme ile ilgili konuşan BİST Başkanı Karadağ önemli açıklamalarda konuştu. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikalarına bireysel yatırımcıdan da kurumsal yatırımcıdan da çok ciddi talep olduğunu belirterek, "İlk sertifikada talebi karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Yetişen alacak." dedi.

Karadağ, nisan ayının ilk haftasında Borsa da işlem görmeye başlaması planlanan gayrimenkul sertifikalarının talep toplama sürecine ilişkin Borsa İstanbul da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Talebin 29 Mart ta toplanmaya başladığını ve bugün sona ereceğini bildiren Karadağ, uzun süredir hazırlandıkları modele bireysel yatırımcı ilgisinin maksimum düzeyde olduğunu söyledi.

Sermaye piyasalarının uzun süredir beklediği ivmenin gayrimenkul sertifikaları ile sağlanacağına işaret eden Karadağ, şunları anlattı: "Yatırım aracı olarak gayrimenkule yaptığınız yatırım, sertifika şeklinde menkul kıymete dönüşüyorsa, dilerseniz sertifika adedini tamamlayarak konut sahibi oluyorsunuz. Dilediğiniz zamanda da ikinci elde satıp nakite dönebiliyorsunuz. Yatırım aracında dilendiği zaman nakite dönebilme, yatırımcının yatırım kararını pozitif yönde etkiliyor. Sertifika değerini, yatırımcı veya müteahhit firma, arz eden açısından değerlendirmek lazım.



Bu ilk sertifikamız olacak. TOKİ ve Makro İnşaat iş birliğiyle inşa edilen Park Mavera 3 projesinde izahnameden baktığımızda bir adet sertifika için 42 lira 50 kuruş sabit fiyattan talep toplayacaklar. Yatırımcılar bu fiyattan bir adet sertifika alabilirler. Herhangi bir sınırı yok. Vakıf Yatırım aracılık ediyor, diledikleri kadar sertifika alabilirler. Amacınız konut edinmekse 11-12-13 bin sertifikaya konut edinilebiliyor." Karadağ, gayrimenkul sertifikasında en kuvvetli alanı "kamuoyunu bilgilendirme rahatlığı" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE TABANINA UYGUN BİR MODEL"

Himmet Karadağ, finansal okuryazarlık düzeyinin istenilen seviyede olmamasından dolayı yaşanan birtakım sıkıntılara değinerek, gayrimenkul sertifikaları konusunda bu işin daha kolay ve yatırım yapmak isteyen herkesin de gayrimenkul alanında yeterli seviyede bilgi sahibi olduğunu söyledi.



Sertifikaya yatırımın avantajları hakkında bilgi veren Karadağ, şöyle konuştu: "İslami bir ürün. Daire adetlerine göre, hangi dairelerin sertifikaya konu edildiği şeffaf bir şekilde görülebiliyor. Bankacılıkta kredi limitlerini kullanabileceğimiz kadar kullandık. İlave finansman oluşturmakta zorlanıyoruz. Sermaye piyasası ve menkul kıymet alanına dünyada ve Avrupa da olduğu gibi kayıyor olmamız lazım. Burada şu an tek gayrimenkul sertifikası ile 239 milyon liralık bir fonu ilgili müteahhit firmaya sağlamış oluyoruz. Şimdi bir sertifika 42,5 liradan işlem görecek, bu aşağı yönlü de hareket edebilir ama beklentimiz ilk günden itibaren yukarı yönlü hareket etmesi. Bu model Türkiye tabanına uygun bir model.



Vakıf Yatırım dan verilen bilgiye göre, kurumsal yatırımcı tarafında çok ciddi talep var. Bizim sermaye piyasaları ile ilgili panellerimizde 70-80 kişi olurdu. Sertifikalarla ilgili yaptığımız son panelde salonda yer yoktu. Bireysel yatırımcıdan da kurumsal yatırımcıdan da çok ciddi talep var. Ben ilk sertifikada talebi karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Yetişen alacak. Şu an telefonların tamamını cevaplayamıyorlar. Bu sermaye piyasalarında uzun süredir özlemle beklediğimiz gelişmeler... Eminim 239 milyon liranın çok üstünde bir talep gelecek."

MEGA PROJELERDE SERTİFİKA

TOKİ Başkanı Ergün Turan geçtiğimiz günlerde sertifikaların mega projelerde kullanılması için de çalıştıklarını söyledi. Modelin ilk uygulamasında TOKİ'nin garantör olduğuna dikkat çeken Turan, "Gayrimenkul sertifikası hem finansal piyasalar açısından, hem de gayrimenkul piyasası açısından da önemli bir hadise. Bu konuda öncü bir rol alıyoruz. Yıl içerisinde buna benzer şeyler olacak mı? Tabi. Yoksa bir tek ihraç yapıp bırakırsak, bu bir derinlik kazandırmaz. Bunun hemen peşinden ne olur diye baktığımız projelerimiz var" dedi. Gayrimenkul sertifikasının gong töreninin ise 4 ya da 5 Nisan'da yapılması planlanırken, gongu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalması bekleniyor.



SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Projesi için ruhsatını alan şirket SPK'ya başvurup ihraç izni alacak. Projenin belli bir bölümü sertifika ile satışa çıkacak.

Projelerde sertifika ile satış başlamadan önce hangi dairenin kaç sertifika ile alınabileceği belirlenecek.

Mesela A bloktaki 10 numaralı daire için 11 bin sertifika gerekse projeden ev almak isteyen o kadar sertifika biriktirecek.

Aynı daireyi farklı kişiler isterse, başvuru önceliği esas alınacak.

Proje tamamlandığında yeterli miktarda sertifika varsa tapu harcı ve KDV ödenip ev teslim alınacak Ev alacak kadar sertifikası olmayanlar sertifika adedinin değerini alacak.

Bunun için projedeki sertifalı satış kotasında bulunan daireler açık artırma ile satılacak. Açık artırmadan elde edilen gelirle sertifika sahiplerine paraları ödenmiş olacak.

Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalar için, talep toplama tarihleri olan 29 - 30 - 31 Mart 2017 tarihlerinde, Vakıf Yatırım aracılığıyla doğrudan alım yapılacak.