Polis Akademisine giriş yönetmeliklerinde değişiklik

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAŞI KÜÇÜK ADAY TERCİH EDİLECEK

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinin iki bendinde yapılan değişiklikle, emniyet mensubu adayların başarı sıralamasında, yazılı sınav puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde 50'si esas alınacak. Emniyet mensubu olmayan adaylarda ise KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde 50'sine göre başarı sıralaması belirlenecek. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.

BAŞARI SIRALAMASI PUANINDA..

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, adayların başarı sıralamasına esas alınan POMEM giriş puanları, adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'si üzerinden belirlenecek. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla, KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin ilgili maddesi de şu şekilde değiştirildi:

"Başarı sıralamasına esas polis meslek yüksekokulu giriş puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır. Polis meslek yüksekokulu giriş puanına göre erkek, bayan ve emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilir."