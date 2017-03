TÜRSAB Booking.com gibi siteleri uyaracak

TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, "Expedia, trivago.com, tripadvisor.com gibi siteler de Booking.com'a benzer faaliyette bulunuyor. Bu kararı emsal göstererek bu tür sitelerin hepsine yazı yazıyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Expedia, trivago.com, tripadvisor.com gibi sitelerin de Booking.com'a benzer faaliyette bulunduğunu hatırlattı.



Gürcün, "Bu kararı emsal göstererek bu tür sitelerin hepsine yazı yazıyoruz. Kendilerinin buna göre davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Booking.com'un mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanmasını beklemeden kendisinin bu kararı yerine getirdiğini ifade eden Gürcün, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki bir IP'den girdiğinizde Türkiye'deki otelleri göremiyorsunuz. Dolayısıyla bizim amacımız da buydu. Amaç hasıl olmuş oldu. Booking.com eğer bunu devam ettirecekse kendilerinden taahhüt alacağız. Çünkü mahkemenin aldığı karar Türkiye'den erişiminin tamamen engellenmesi. Eğer böyle olursa o zaman Türkiye'den siteye giren vatandaş yurt dışından da otel rezervasyonu yapamayacak. Bizim bunu engellemek gibi amacımız yok. Biz yurt içindeki haksız rekabeti önlemeyi istiyorduk. Bu tür faaliyet gösteren diğer siteleri de uyaracağız. Kendilerini buna göre uyarladıkları takdirde sıkıntı yok ama buna ısrar edenlerse ilgili hukuki süreci başlatacağız."



"BİR KURUŞ VERGİ VERMİYOR"



TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, Booking.com'un Türkiye'de herhangi bir vergi ödemediğine dikkati çekerek, acentaların yaptığı her iş için vergi ödediğini, bu portalın ise bir kuruş dahi vergi vermediğini, haksız rekabetin temelini de bunun oluşturduğunu söyledi.