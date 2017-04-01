Bakan Müezzinoğlu: “İŞKUR ile SGK’yı birleştireceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, İŞKUR ile SGK’yı birleştireceklerini söyledi.

İŞKUR ile SGK'yı birleştireceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu," Yasa gerektirmeyenlerin hepsini inşallah hızla çözeceğiz. Ben devamlı yaşıyorum. İŞKUR ayrı bir yapı SGK ayrı bir yapı. Arkadaş birbirinizi örtüştürün. 'Yok, biz ayrı kurumuz.' Ne demek ayrı kurum. Sağ kolla sol kolun bir yerde birbirine bağlı. Bir bütündür. Beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak bir birine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu bir birine koordine edeceğiz. Ama tabii ki elinizde sihirli değnek değil, basamak basamak. Burada önemli olan niyet hayır akıbet hayır" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERDEN DE KORKUYORLAR"

Müezzinoğlu şöyle devam etti: "Gençlere kendi gelecekleri için değil, bir gencin geleceği önemlidir. Ama gençler ülkenin geleceği içinde önemlidir. Ülkenin geleceği ile ilgili gençlerin önünü kesmeye veya gençlerin hakkını bir başkasının elinde tutmaya ne hakkınız var. 8 milyondan fazla 18 ile 24 yaş arasında gençlerimiz var. Ama dikkat ederseniz devamlı '18 yaş' diyor. 19 nerede, 20 nerede, 21 nerede, 22 nerede, 23 nerede, 24 nerede. 8 milyon gencin arasında parlamentoda 8 veya 18 tane genç olsa bu millet ne kaybeder. 600 milletvekili 18 tane 18 ile 24 arasında yaş grubundan milletvekili olsa millet ne kaybeder, ülke ne kaybeder. Peki, 65 yaş üzerinde oy oranı ne? 4 milyon oy var. Kaç tane milletvekili var? 67 tane. 18'ini gençlere aktaralım, 49'u kalsın orada. Tecrübe ise tecrübe, onlarda da dinamizm var. 17 veya 18 taneden istiyoruz ki aralarından Recep Tayyip Erdoğanlar çıksın istiyoruz. Ama CHP aralarından Kılıçdaroğulları çıkacak diye korkuyor. Bunun başka izahı yok. Aynı Recep Tayyip Erdoğan'a söyledikleri gibi şimdi 23 yaşındaki gençlere diyor ki, 'Sen mahallende muhtar adayı bile olamazsın, muhtar azası adayı bile olamazsın, sen ona bile layık değilsin, belediye meclis üyesi adayı da olamazsın.' Bu bir hakarettir, haksızlıktır. Bu ülkenin kaderine zulümdür. Bu gençlerin arasından yarınları belirleyen iş adamları, yarınların bakanları, yarınların siyasetçileri çıkacak. 28 bin muhtarımız var. Bu 28 bin muhtarımızın arasında yarısından fazlası ilkokul mezunu bile değil. Bu muhtarlar arasında bir veya 2 bin lise mezunu genç olsun. Niye korkuyorsunuz. Mahalle ne kaybeder, köy ne kaybeder. Ama mesele o değil, korkuyor, güvenemiyor, hep ipin ucu kimin elinde olursa olsun ama milletin elinde olmazsın."