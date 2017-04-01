Türk Lirası kullanımı 2 ayda yüzde 135 arttı

Türk lirasının (TL) ihracat işlemlerinde kullanımı, 2017'nin ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Şubat 2017 döneminde Türkiye'nin yaptığı ihracat 23 milyar 386 milyon 999 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 2 milyar 170 milyon 699 bin dolarlık kısmı TL karşılığında yapıldı.

TL ile yapılan ihracat, ilk 2 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135'lik artış kaydetti. Ocak-Şubat 2016'da TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 922 milyon 853 bin dolar olmuştu.

Bu yılın ilk 2 ayındaki ihracatın yüzde 46,89'u avro, yüzde 40,1'i dolar, yüzde 9,28'i TL, yüzde 2,93'ü İngiliz sterlini, geri kalanı ise diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.



TL İLE İTHALATTA YÜZDE 19 ARTIŞ

Verilere göre, Ocak-Şubat 2017'de 31 milyar 406 milyon 233 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 2 milyar 273 milyon 639 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı.

TL ile yapılan ithalat tutarı, yılın ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,22 artış gösterdi. Geçen yılın ilk 2 aylık döneminde 1 milyar 907 milyon 67 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

Ocak-Şubat 2017'de ithalatın yüzde 60,53'ü dolar, yüzde 30,92'si avro, yüzde 7,24'ü TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.