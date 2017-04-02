Elektrik indirimi halka yansıyor

Elektrikteki indirimin vatandaşa yansıtılmadığı iddialarını yalanlayan EPDK, “TETAŞ fiyatlarındaki indirim anında faturalara yansıyor” dedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), özel sektör dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatını indirdiğini ancak vatandaşa bu düşüşü yansıtmadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada TETAŞ fiyatındaki düşüşün anında tarifeye yansıtıldığı tüketicinin bu düşüşten kazançlı çıkmasının sağladığına dikkat çekildi. EPDK'dan yapılan açıklamada "Tamamen bilgisizlik ve EPDK'yı yıpratma gayesiyle ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Geçerli tarifeler hesaplanırken TETAŞ fiyatının EPDK tarafından 16.2 kuruş yerine 16 kuruş olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamada, "Önümüzdeki üç ay eğer TETAŞ fiyatı kilovatsaat başına 16.2 kuruş olarak kalsaydı tüketicilerimiz elektriğe 40 milyon lira daha fazla harcayacaktı. Yani TETAŞ fiyatı düştüğünde bu düşüş olduğu gibi EPDK tarafından hesaplanan tarifelerde dikkate alınmakta ve dağıtım ve perakende şirketleri tarafından tüketiciye yansıtılmaktadır" görüşüne yer verildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu parametreler, ağırlıkları oranında nihai tarifeler üzerinde etkili olmaktadır. Bazı parametrelerde yükseliş bazılarında ise düşüş söz konusudur ve nihai olarak belirlenen elektrik tarifelerinde de 1 Nisan itibarıyla herhangi bir değişiklik olmamıştır."



ŞİRKETLER KAZANÇLI ÇIKMIYOR

Şirketlerin TETAŞ fiyatının düşmesinden kazançlı çıktığı yönündeki iddiaları bilgi hatası olarak nitelendirilen açıklamada, "Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri TETAŞ fiyatının düşmesi veya yükselmesinden herhangi bir kazanç sağlayamaz. Çünkü EPDK tarife hesaplama metodolojisi çerçevesinde TETAŞ fiyatındaki düşüşü zaten anında tarifeye yansıtır ve tüketicinin bu düşüşten kazançlı çıkmasını sağlar" denildi.