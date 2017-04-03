'den flaş açıklaması!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.4.2017 13:01 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 14:26
Bakan Özlü'den flaş KOSGEB açıklaması!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 114 bin 675 KOBİ'nin kredisini aldığını, 100 binden fazla küçük işletmenin de parasının hazır olduğunu belirtti. Özlü, 10 Mart'tan bu yana sağlanan kredilerle piyasaya yaklaşık 3 milyar lira sıcak para girdiğini kaydetti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ'lere verilen kredilerle ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

Özlü, "Bugüne kadar 460 bin 167 KOBİ'den 114 bin 675'i kredisini aldı. Bu miktar da 2 milyar 924 milyon 658 bin liradır. Yani yaklaşık 3 milyar lira civarında sıcak para piyasaya girmiş oldu. Ne zaman oldu bu? İlk krediyi 10 Mart'ta verdik. 10 Mart'tan bugüne piyasaya 3 milyar lira civarında bu küçük işletmelere sağlanan kredi. Yine aşağı yukarı 100 binden fazla, bankalarda işlemi bitmiş, parası hazır bekleyen KOBİ'lerimiz var. Onları da inşallah bu krediyle buluşturacağız" dedi.

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Bakan Özlü'den flaş KOSGEB açıklaması!
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