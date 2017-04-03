Otoda tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotivden mart ayında tüm zamanların rekoru geldi. Mart ayında yüzde 32 artışla 2.7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, aylık bazda tarihi bir başarı yakaladı. Mart performansında binek otomobiller ihracatındaki yüzde 85 artış temel belirleyici oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "İhracatta en yüksek artışı son olarak Mayıs 2008 döneminde 2.5 milyar dolar ile elde etmiştik. 2017 Martı'nda 2.7 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırdık" diye konuştu. Altı aydan bu yana aralıksız olarak ihracatta 2 milyar dolar barajının aşıldığını hatırlatan Sabuncu, otomotivin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 20'ye yükseldiğini ifade etti. İhracatın beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdüren sektörde, aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara yüzde 116'ya varan oranlarda çift haneli artışlar oldu.