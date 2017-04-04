Altay Tankı için Ar-Ge takımı kuruldu

Milli imkânlarla üretilen Altay Ana Muharebe Tankı için aranan motor Ukrayna'da bulundu. Ukrayna'nın savunma firmalarından sorumlu devlet kurumu UkrOboronProm Genel Müdürü Roman Romanov, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 14 Mart'ta Ankara'ya gelen Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın tank motoru konusunda 'İşbirliği Ön Anlaşması' imzaladığını kaydetti.



MÜHENDİS EKİBİ HAZIR

UkrOboronProm'un Türkiye temsilcisi Delta Defance Savunma Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Serdar Özyurt, Türk ve Ukraynalı mühendislerin önümüzdeki hafta Ar-Ge çalışmalarına başlayacağını söyledi. Milli tank Altay için yerli motor projesine başlamak üzere hazır olduklarını dile getiren Özyurt, şunları söyledi: "Bu anlaşmanın altyapısını biz bir yıldır oluşturuyoruz. Dizel motoruyla ilgili olarak Ukrayna'dan UkrOboronProm bilgisi altında sekiz mühendisi belirledik, Türkiye'den üç veya dört mühendis bu gruba katılacak. Önümüzdeki hafta açacağımız Ar-Ge ofisinde 12 kişilik ekiple dizel motoru konusunda tüm çalışmaları başlatıyoruz. UkrOboronProm'dan tüm teknik desteği alıyoruz. Hedefimiz milli dizel motorun Ar-Ge'sini bitirmek, bu konuda sadece ülkemizin değil müttefik ülkelerin de bu motora ihtiyacı karşılayıp ihraç etmek istiyoruz."



Serdar Özyurt, "Üreteceğimiz yerli motor ile dışa bağımlılığımız tamamen bitecek ve çok kısa sürede dış ülkelere tank satacak kapasiteye sahip hale geleceğiz" dedi.