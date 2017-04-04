Bakan Müezzinoğlu'ndan KDV müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

"KDV İNDİRİMİNİN DEVAM ETMESİ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak 86 yatak kapasiteli hastanenin temelini attıktan sonra İnegöl'e gelerek Türkiye'nin en büyük kapalı mobilya alışveriş merkezi Mobiliyum AVM ve Mobilya Vadisi'ni ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, esnaflara hayırlı işler diledi. İnegöllü mobilyacıların üç ay süreli yüzde 8'lik KDV indiririmin devam etmesi talebi üzerine konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Bakanlar Kurulu, konutta KDV oranlarında düzenleme yaptı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

PAZARLIK YAPTI

Bir mağazaya mobilya almaya gelen müşteriler ile işyeri görevlileri arasındaki pazarlığa da dahil olan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, bir miktar daha indirim yapılmasını sağladı.