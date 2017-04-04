ve sınırlarında petrol arama müjdesi!

Giriş Tarihi: 4.4.2017 09:28 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 09:39
Siirt ve Şırnak sınırlarında petrol arama müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına iki farklı bölgede petrol arama ruhsatı verildi

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 'nun ve sınırları içerisinde kalan bir bölge ile Mersin ve Adana sınırları içerisinde kalan diğer bir bölge için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.

Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.

Öte yandan TPAO, İstanbul'da bulunan bir sahanın istimlakı, Diyarbakır'da bulunan bir sahanın da kamulaştırılması için başvuruda bulundu.

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Siirt ve Şırnak sınırlarında petrol arama müjdesi!
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