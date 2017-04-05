Kadroya geçen sözleşmeli personele eş durumu müjdesi!

Sözleşmeli personelken 6495 sayılı Kanun'la memuriyet kadrosuna atanan hemşire, asker olan eşinin Çanakkale Gökçeada'da görev yapması dolayısıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine atanması için bağlı çalıştığı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat istedi.

İDARE MAHKEMESİ KABUL ETTİ

Bu talebi reddedilen hemşire, rektörlüğünün işleminin iptali için Sivas İdare Mahkemesinde dava açtı.

İdare Mahkemesi, dava sonucunda hemşirenin lehine karar verdi.

AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI...

Mahkemenin kararında, Anayasa'nın, ailenin korunmasına ilişkin 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" denildiğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ise atama ve değiştirmelerde aile birliğinin korunmasının ilke olarak benimsendiğine dikkat çekildi.

ASKER EİŞİNİN ATAMASI MÜMKÜN OLMAYINCA KARAR ÇIKTI

Davacı hemşirenin eşinin Gökçeada Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Komando Alayında görev yaptığı, kurumda "stratejik personel" statüsünde bulunduğu, bu yüzden kendisinin tayin isteme yetkisi olmadığı belirtilen kararda, Gökçeada'nın "3. bölge görevi" sayıldığı, Sivas'ın da "3. bölge görevi" kabul edildiği, aynı bölgede iki defa görev yapamayacağı için asker eşin Sivas'a atanabilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

İŞTE KARAR NEDENİ

Kararda, "Bu durumda, aile birliğinin ancak davacının, eşinin yanına gitmesi halinde sağlanabileceği, aile birliğinin korunması amacıyla davacının Kamu Hastaneleri Kurumuna atanması amacıyla muvafakat verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.

DANIŞTAY TEMYİZ ETTİ

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, İdare Mahkemesinin bu kararını Danıştay da temyiz etti.