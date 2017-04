Booking.com aldığı komisyonu açıkladı

Online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin kararın ardından otelcilerle turizm acenteleri arasındaki tartışma büyürken Booking.com'un yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misyonlarının küresel turizmi geliştirmek olduğunu belirtti.



Booking.com'un, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği her ülkenin yasalarına uygun hareket ettiğini savunan yetkililer, The Priceline Group'un bir parçası olarak şirket tarafından ödenen vergilerin detaylarına sitelerinden ulaşılabileceğini kaydetti.



Yetkililer, öncelikli amaçlarının, Türkiye dahil dünyanın her yerindeki konaklama ortaklarına işlerini büyütmeleri için yardımcı olurken, müşterilerine de kusursuz ve eğlenceli seyahat hizmeti sağlamak olduğunu belirterek, site aracılığıyla işletmelerin reklam bütçesine bakmaksızın içerik üretebildiklerini ve müşterilere 40'dan fazla dilde 7 gün 24 saat ulaşabildiklerini anlattı.

"KOMİSYON EN DÜŞÜK ORAN"



Sektörde binlerce şirket ve oyuncunun yer aldığını ve rekabetin canlı olduğunu ifade eden yetkililer, sitenin aldığı komisyonun ortalama yüzde 15 ile turizm endüstrisindeki en düşük oran olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, "Ortaklarımız, sadece Booking.com platformu onlar için kazanç sağladığında, onlara dünyanın her yerinden diğer türlü asla ulaşamayacakları müşteriler sağladığında komisyon ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Booking.com'un bağlı olduğu Priceline Group'un ABD Sermaye Piyasası Kuruluna (SEC) sunduğu 2016 raporuna göre, şirketin geçen yılki net karı yaklaşık 2 milyar 135 milyon dolar, toplam vergi ödemesi 578 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Raporda şirketin ABD hariç hangi ülkelerde ne kadar vergi ödediğine dair bilgi yer almadı.