’de kaçakçılıktan yakayı ele verdi!

Giriş Tarihi: 10.4.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 10:55
FETÖ ABD’de kaçakçılıktan yakayı ele verdi!

nın merdiven altı üretim yapan firmalara yönelik ından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Amerika’daki Türkleri zehirleme skandalı çıktı

yetkililerinin ında kaçak yollarla temin edilip, denetimden geçmemiş gıda ürünlerine el konuldu, suçu tespit edilen firmalara yüklü miktarlarda cezalar kesildi.

HELAL OLMAYAN ETLERE HELAL ETİKETİ YAPIŞTIRIYORLAR!

Ayrıca kaçak üretim yapılan imalathanelere de baskınlar düzenlendi. Baskınlarda tüm mallara el konuldu. Takvim'in haberine göre, baskınlarda Fetullahçı terör örgütüne ait iş yerlerinde kaçak mantı, kaçak lahmacun gibi Amerikan ve gıda standartlarına uymayan ürünlerle karşılaşıldı. 'cülerin helal olmayan etlerle Türklere helal i yapıştırıp sattıkları ortaya çıktı.

TÜM ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

FETÖ'ye ait yasadışı ve Amerika'daki Türkleri zehirleyen ürünler satan firmalardan biri Clifton New Jersey'deki İstanbul Food Bazaar. Merdiven altı üretim yapıp helal olmayan etlerle gıda üretimi yapan, hijyen ve sağlık standartlarına uymayan firmanın ürünlerine el konulup ciddi ceza da kesildi.

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FETÖ ABD’de kaçakçılıktan yakayı ele verdi!
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