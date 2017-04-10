FETÖ ABD’de kaçakçılıktan yakayı ele verdi!

ABD Gıda ve Tarım Bakanlığı yetkililerinin baskınında kaçak yollarla temin edilip, denetimden geçmemiş gıda ürünlerine el konuldu, suçu tespit edilen firmalara yüklü miktarlarda cezalar kesildi.

HELAL OLMAYAN ETLERE HELAL ETİKETİ YAPIŞTIRIYORLAR!

Ayrıca kaçak üretim yapılan imalathanelere de baskınlar düzenlendi. Baskınlarda tüm mallara el konuldu. Takvim'in haberine göre, baskınlarda Fetullahçı terör örgütüne ait iş yerlerinde kaçak mantı, kaçak lahmacun gibi Amerikan hijyen ve gıda standartlarına uymayan ürünlerle karşılaşıldı. FETÖ'cülerin helal olmayan etlerle Türklere helal etiketi yapıştırıp sattıkları ortaya çıktı.

TÜM ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

FETÖ'ye ait yasadışı ve Amerika'daki Türkleri zehirleyen ürünler satan firmalardan biri Clifton New Jersey'deki İstanbul Food Bazaar. Merdiven altı üretim yapıp helal olmayan etlerle gıda üretimi yapan, hijyen ve sağlık standartlarına uymayan firmanın ürünlerine el konulup ciddi ceza da kesildi.