'ten flaş açıklaması!

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 10:39
Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması!

Kredi derecelendirme kuruluşu , beklentilerin üzerindeki 2016 son çeyrek verilerinin ardından 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini yukarı revize etti.

Bununla birlikte , yaşanan ekonomik toparlanmanın yapısal reformlar olmadan sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Moody's tahminlerini 2017 için yüzde 2.2'den yüzde 2.6'ya, 2018 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yukarı revize etti. Kuruluş revizyonu beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verilerinin ardından gerçekleştirdiğini belirtti.

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artmıştı.

GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artış yüzde 3.5 olmuştu.

Moody's geçen ay Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirmiş, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmamıştı.

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Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması!
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