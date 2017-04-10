Şimşek'ten flaş açıklaması

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 16:25
Şimşek'ten flaş kıdem tazminatı açıklaması

Başbakan Yardımcısı , 'nin 17 Nisan'da sonra el konulacak iddialarını sert bir dille yalanladı

in, "17 Nisan'dan sonra kıdemtazminatlarına el konulacağına" yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Şimşek, "Böyle bir saçmalık, böyle bir kuyruklu yalan olabilir mi? Nereden çıkartıyorlar?" dedi.

"KIDEM TAZMİNATI KANUNLA DÜZENLENİYOR"

nın kanunla düzenlendiğini ve Meclis yetkisinde bir konu olduğunu belirten Şimşek, "2002'den beri sürekli Meclis çoğunluğu AK Parti'de olmadı mı? Böyle bir kötü niyetimiz olsa, muhalefetin bu kuyruklu yalanının zerre kadar temeli olsa, biz bugüne kadar niye yapmadık?

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Niye bekleyelim 17 Nisan'ı. Böyle tuhaf bir şey olabilir mi, hakikaten şaşırıyorum. Muhalefetin seviyesi, bir ülkenin geleceği açısından çok önemli. Muhalefetin kalitesi, bir ülkenin performansını çok belirleyicidir. Bu da apayrı bir felaket yani." diye konuştu.

BÖKE İDDİADA BULUNMUŞTU

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda kıdem tazminatına el konulacağını iddia etmişti.

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Şimşek'ten flaş kıdem tazminatı açıklaması
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