Kanal İstanbul’a tatlı su sarnıcı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul
'un tatlı su kaynaklarına zarar vereceği iddialarını yalanlayarak, "Kanalın altından sarnıç yöntemiyle batıda kalan tatlı suyun İstanbul istikametine akışını da sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Aynen Marmaray gibi tatlı su kanalın altından geçirilecek" dedi.
AĞAÇ SEFERBERLİĞİ
Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Arslan, "Kanal İstanbul'dan çıkacak malzemeyi kullanarak adalar yapacağız" dedi. Kanal İstanbul'la büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını söyleyen Arslan, "Yapacağımız düzenlemelerle rekreasyonlarla da insanların nefes alabileceği alanlar kazandırmış olacağız. Ekolojik dengenin korunması için konunun uzmanı üniversiteler ve üniversite hocalarıyla çalışıyoruz. Ekolojik dengeyi bozmayacak, hem ekolojik dengeyi gözeten hem de gemi geçişini kolaylaştıran bir derinlikle çalışmayı öngörüyoruz" diye konuştu. Süveyş ve Panama Kanalları gibi büyük ölçekli projeleri de incelediklerini ifade eden Arslan, "Önemli olan benzer projelerdeki tecrübelerden yararlanarak en faydalı modeli ortaya koymak" dedi.
MARMARA'YA LİMAN
Adalarla birlikte Marmara Denizi'nde kruvaziyer liman yapmayı öngördüklerini söyleyen Arslan, şunları anlattı: "Karadeniz tarafında liman ya da ada yapılması konusunda henüz karar alınmadı. Karadeniz tarafına dolgu şeklinde ileriye doğru doldurma da ada da olabilir. Bunların fizibilitesi çalışılıyor." Arslan, Kanal İstanbul'da mevcut finansman modelinde uygun bir seçenek çıkmazsa Varlık Fonu alternatifini değerlendireceklerini söyledi.
ÖNCE KÖPRÜLER YAPILACAK
Bakan Arslan, Kanal İstanbul'dan önce geçiş için köprü inşaatlarını tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, "Bir de Kuzey Marmara otoyolu yapıyoruz şimdi orası da ilave bir güzergâh olarak geliyor. Havalimanından başlayarak Edirne istikametinde gidecek olan tren hattı var. Edirne'ye hızlı tren hattını bu sene ihale edeceğiz" dedi. Kanal İstanbul için yapılması planlanan 5 köprünün 2'sinden tren geçeceğini söyleyen Arslan, "Kanaldan önce ikisini birleştirme alternatifi de çalışılıyor. Eğer kanaldan önce iki demiryolu bağlanmış olursa bir, ama kanaldan sonra bağlanacak olursa iki olacak. Kanaldan önce gelip ikisi birleşirse mesela Anadolu yakasında gelecek Çayırova'da veya Akyazı'da birleşecek, aynı şekilde Halkalı'da ya da Kınalı'da birleşebilir, çalışıyoruz" diye konuştu.
BÜROKRATİK OLİGARŞİDEN ŞİKÂYET ETTİ
"Evet" çıkacağına yönelik kanaatinin tam olduğunu ifade ederken, "1999-2002 arası çok başlılıktan kaynaklı bu ülkenin yaşadığı sıkıntıların bizzat tanığı olan sayın Devlet Bahçeli'nin desteği ile evet çıkacağını düşünüyorum" dedi. Bakanlık olarak büyük projelerin hayata geçirilmesi noktasında çift başlılıktan kurtulmak istediklerini kaydeden Arslan, "Yeni sistemle daha hızlı karar alabileceğiz. Özellikle bürokratik oligarşiden kaynaklı bir yavaşlama var. Buna karşı da bir tez var 'güzel de zaten 14 yıldır istediğinizi yapıyorsunuz, ülke 3 kat büyüdü, devam edin.' Biz de diyoruz ki istediğimiz hızda iş yapabilseydik bugün 10 kat büyümeyi konuşuyor olurduk" diye konuştu. Koalisyon dönemlerinden bakanlık olarak çok çektiklerini ifade eden Arslan, "Herhangi bir iş yaptığınızda bir defa kalkınma, maliye, çevre ve şehircilik ile orman ve su işleri bakanlıkları ile ilgilisiniz. Bir bakanlıktan izin istediğinizde 'ulaştırma bu işi yaparsa onların partisine mal olacak, ben buna izin vermeyeyim' diyordu. Şimdi öyle değil. İstikrarlı bir süreçle tek merkezden yönetilince herkes kendi üzerine düşeni yapıyor" dedi.