Otomobil ihracatı son 10 yılın rekorunu kırdı

Otomotiv üretiminin de yurtdışı satışlardaki güçlü performanstan destek aldığı görülüyor. Yüzde 33 artan ihracatla üretim de yüzde 23 artış kaydetmiş durumda. Binek otomobil üretiminde ise 10 yılın rekoru kırıldı.

OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 23 ARTTI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Mart ayı verilerine göre toplam otomotiv üretimi yüzde 23 artarak 157 bin 729 adet oldu. Yılın ilk çeyreğinde toplam üretim de yüzde 23 artarak 424 bin 219 adete çıktı. Toplam otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 31 ve Şubat'ta yüzde 15 artış kaydetmişti.

Bu ters etkinin alt segmentlerde de simetrisi yaşanıyor.

OTOMOBİL ÜRETİMİNDE 10 YILIN REKORU

Otomotiv pazarında ağırlıklı olarak binek otomobillerde yoğunlaşan düşüş ihracatta da binek otomobiller öncülüğünde artış şekline izleniyor.

Mart'ta yüzde 11 düşen otomotiv satışlarında binek araçların düşüşü yüzde 13,1'di.

Aynı ay yüzde 23 artan ihracatta ise binek otomobil üretimi yüzde 42 artışta. İlk çeyrekteki toplam artışı da yüzde 44 ve sayı 300 bin 525 ile 2007'den bu yana en yüksek.

DÖNEMİ KURTARAN İHRACAT OLDU

OSD verilerinde ihracatın ise yüzde 38 artışla 135 bin 965 adet olduğu görülüyor. Yurtiçi satış ise 82 bin 498 adetti. Yurtiçi satışlar yılın ilk çeyreğinde Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verisinde yüzde 7,4 ve OSD verisinde yüzde 8 daralırken ihracat artışı yüzde 33.

Bu açıdan ihracat verileri sektörün yüzünü güldürürken satışlarda ise asıl düşüşün yeni başlıyor olabileceğinden endişe ediliyor.