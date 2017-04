Gemimiz Akdeniz’e iniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol arama gemisi Oruç Reis'in önümüzdeki hafta Akdeniz'e gideceğini açıkladı. Bakan Albayrak, "İkinci gemimiz Oruç Reis Akdeniz'e gidiyor. İlk üç boyutlu sismikler sürecini başlatıyoruz. Barbaros Hayreddin Karadeniz'de olacak. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir sondaj gemisi de alıyoruz. Artık kendi sondaj gemimizle kendi kuyularımızı kazıyoruz" dedi.Kanal 24'ün sorularını yanıtlayan Albayrak, Güney Kıbrıs açıklarında İsrail'in gemisi olduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "O İsrail'in kendi sahasında... Akdeniz'in muvazaalı tarafları var. Örneğin Güney Kıbrıs'ın son dönemdeki yaptıkları kabul edilebilir bir şey değil. Bunun etkisinin hukuki zeminde de hem Kıbrıs'a hem de oraya ilgi ve alaka gösteren özel sektör firmalarına bir katkısı yok. Nitekim hukuki muvazaalı bir saha, size faydadan çok zarar getirir. Bunu da göreceğiz. Ötesi de var. Nitekim siz barış diyorsunuz ancak 2004'teki Annan Planı gibi bir taraftan öyle deyip diğer taraftan da barışa olumsuz etki yapacak şekilde Güney Kıbrıs'ın önünü açıyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada müzakereler, gelinen süreç kopma noktası. Siz adanın tüm bütünlüğünü ortaya koyması gereken bir offshore siyaseti, enerji siyaseti izlemeniz gerekirken kimseyi dinlemeden parsel-parsel ayırıp gidiyorsunuz. Burada şimdi o parsellerden biri. 6. parsel mesela böyle, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği bir saha. Muvazaalı sahayı siz ihale edip çıkarsanız bunun hukuki yaptırımları, farklı etkileri olacaktır muhakkak. Oraya giren firmalar açısından da. Nitekim görüştüğümüz firmaların bir kısmı hakikaten hem barışa, bölgeye, Kıbrıs'a katkısı olmayacağından dolayı, hem de Türkiye'nin telkinleri noktasında mesafeli yaklaştılar, ortada bir değer varsa adayı ilgilendiren bu süreçler çözüldükten sonra bakılması gerektiği konusunda. Ama yoksa kimse kusura bakmasın, hele de Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak. Türkiye daha etkin ve daha aktif olacak."Türkiye'nin bugüne kadar hep yapıcı bir şekilde davrandığını belirten Albayrak, "Bundan sonra da öyle davranacağız. Ama Türkiye'nin bugüne kadarki iyi niyetli ve yapıcı tavrını, sessiz tavrını hatta hukuksuzluğun meşru gösterileceği bir zemine de izin vermeyeceğiz. Gerekli her türlü adımları da atacağız" dedi. Albayrak, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de hukukun dışına çıkan hiçbir iş yapmadığının da altını çizdi.Deniz sondaj gemisiyle yılda en az bir-iki kuyu kazılacağını anlatan Albayrak, "Bu uzun vadeli bir yolculuk. Ama dediğim gibi siz ne kadar altyapıyı bilimsellik çerçevesinde sağlam tutar, doğru adımları, doğru noktada atarsanız neticesi de gelir. Bu konuda da ben çok ümitvarım. Çünkü, Türkiye uzun vadeli bir süreç olarak bakıldığında 21. yüzyılın temellerini bugünden atmak zorunda" dedi.Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ülkenin birlik ve beraberliğine kast edilmek üzere hazırlandığına dikkat çeken Bakan Akbayrak, "Dibi 15 Temmuz'du. Ölecektik, öleceğiz. Yani her an öleceğiz, her gün ölecekmiş gibi bu dünyaya çalışacağız" dedi.