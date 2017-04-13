İkinci emeklilik büyüyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden
(BES
) bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine
dayandı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; 31 Mart
itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 6 milyon 748 bin
olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 57 milyar 98 milyon lirayı
bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 158 milyon 323 bin 587 lira
olarak gerçekleşti. Böylelikle BES'in 31 Mart itibarıyla toplam büyüklüğü; geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.1
yükselişle 65 milyar 256 milyon 323 bin 587 liraya ulaştı
.