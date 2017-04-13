İkinci emeklilik büyüyor

Giriş Tarihi: 13.4.2017
İkinci emeklilik büyüyor
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden () bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 6 milyon 748 bin olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 57 milyar 98 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 158 milyon 323 bin 587 lira olarak gerçekleşti. Böylelikle BES'in 31 Mart itibarıyla toplam büyüklüğü; geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.1 yükselişle 65 milyar 256 milyon 323 bin 587 liraya ulaştı.
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İkinci emeklilik büyüyor
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