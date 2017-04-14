Alman fondan çamur santraline 100 milyon euro

Türkiye enerjide yabancı fonların ilgi odağı oldu. Rüzgar ve güneşten sonra yabancı yatırımcılar atık çamurdan elektrik üretmine de soyundu. Sanayi tesislerinin atık sularının doğaya karışmaması için toprakla karıştırılması yöntemi sonrası oluşan çamur, yatırımcılar için elektrik üreten hammadde oldu. Arasya Atıksu Çözümleri Şirketi, her yıl Türkiye'de bertaraf edilmesi gereken 1.2 milyon tonluk atık çamurdan enerji üretmek için 100 milyon euroluk yatırımla 12 elektrik santrali kuracak. Alman bir fonun 100 milyon fon verdiği şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Güldamla, Denizli'den Malatya'ya kadar 12 ilde 4 megavatlık elektrik santrali kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Güldamla, "Alman Huber firmasının atık çamurları bertaraf etme makinelerini Türkiye'ye getiriyoruz. Firma aynı zamanda çamuru yakarak enerji üretmek için de makine üretiyor. Burada yanan çamuru da çimento fabrikalarına hammadde olarak satıyoruz" dedi.



FABRİKA KURULABİLİR

Çamurun 4 bin 500 kilo kalori ısı değerine sahip olduğunu söyleyen Güldamla, bu alana daha çok yatırım yapılması gerektiğini ve bunun için çimento fabrikaları kadar enerji üreten şirketlerin de olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki satış performansına göre Alman firmanın makineleri Türkiye'de üretmek için yatırım da yapabileceğini söyleyen Güldamla, "Biz çamuru yakarak elektrik üretiyoruz, yanmadan sonra oluşan külü de çimento fabrikaları alıyor. Böylece hem çevre hem de ekonomi kazanıyor" dedi.