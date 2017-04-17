Türkler Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte toplam 18 ülkenin vatandaşlarının, Rusya'nın uzak doğu bölgesinde yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilmesine yönelik kararnamenin Medvedev tarafından imzalandığı belirtildi.

VİZEDEN MUAF OLARAK GİRİŞ YAPABİLECEKLER

Açıklamaya göre, söz konusu ülkelerin vatandaşları artık Rusya'nın uzak doğu bölgesinde öncelikli rejimden faydalanabilecekler, iş adamları ve turistler artık bu bölgede Rusya'nın geleneksel vize prosedürlerinden muaf olacaklar.

GEREKEN BİLGİLERİ GİREREK...

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin vatandaşları bundan sonra internette oluşturulan site üzerinden gereken bilgileri girerek söz konusu bölgede yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilecekler.

İŞTE O ÜLKELERİN TAMAMI

Türkiye dışında Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşları Rusya'nın uzak doğu bölgesine vizesiz giriş yapabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.