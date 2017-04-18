Yapısal reformlar başlıyor

Giriş Tarihi: 18.4.2017
Yapısal reformlar başlıyor
PERSONEL REJİMİ: Kamu personel rejimi ve kıdem tazminatı fonu yaşama geçirilecek. Taşeron işçiler kadroya alınacak.

VERGİ ADALETİ: Gelir Vergisi Yasası yaşama geçirilecek. KDV, Vergi Usul Kanunu'nda da vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.

YAPILANDIRMA UZUYOR: Vergi borçlarının yapılandırılmasında yeni bir fırsat daha verilecek.

ÜRETİM PAKETİ: Üretim reformu paketi Meclis'e gönderilecek. Bu kapsamda teşvikler yeniden gözden geçirilecek.

YATIRIMLAR HIZLANACAK: Mega projeler, altyapı yatırımları hızlanacak. Yatırımların önü açılacak.
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Yapısal reformlar başlıyor
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