Yapısal reformlar başlıyor

PERSONEL REJİMİ: Kamu personel rejimi ve kıdem tazminatı fonu yaşama geçirilecek. Taşeron işçiler kadroya alınacak.



VERGİ ADALETİ: Gelir Vergisi Yasası yaşama geçirilecek. KDV, Vergi Usul Kanunu'nda da vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.



YAPILANDIRMA UZUYOR: Vergi borçlarının yapılandırılmasında yeni bir fırsat daha verilecek.



ÜRETİM PAKETİ: Üretim reformu paketi Meclis'e gönderilecek. Bu kapsamda teşvikler yeniden gözden geçirilecek.



YATIRIMLAR HIZLANACAK: Mega projeler, altyapı yatırımları hızlanacak. Yatırımların önü açılacak.