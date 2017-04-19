Fransa’da oylar euroyu dağıtabilir

Fransa haftaya sandığa gidiyor ve başkanını seçecek. Ama aslında bu seçim Elysee Sarayı'nda oturacak yeni başkandan çok Batı'nın gideceği yeni yönü belirleyecek. Brexit ve Donald Trump'ın kazanması sonrası bu seçimde bir tarafta küresel kurumlar, serbest ticaret ve ülkelerin kurduğu birlikler var. Diğer tarafta ise egemenlik, korumacı politikalar, sermayenin, malların ve insanların hareketlerine sınırlandırma var. 23 Nisan'da ilk ayağı ve 7 Mayıs'ta ikinci ayağı yapılacak seçim bir anlamda II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemi sorgulayacak.



YENİ FRANK GELEBİLİR

Endişeler yükselince piyasalarda belirsizlik de arttı. Seçilirse AB referandumu yapacağını söyleyen Marine Le Pen, euroyu kaldırıp "nouveau franc" (yeni frank) politikasına başlayacak. Le Pen'in karşısındaki en güçlü aday Emmanuel Macron ise servetin yeniden dağıtımını hedefliyor. Aynı zamanda iki lider serbest ticaret konusunda da çok farklı. Le Pen korumacılık Macron ise serbest ticareti savunuyor. Le Pen, Trump benzeri bir söylemle Fransızların istihdamını savunurken eski bir bankacı ve ekonomi bakanı olan Macron sınırları daha da açıp Avrupa'yla daha güçlü bir entegrasyonu amaçlıyor.



HOLLANDE DÖNEMİ İŞSİZLİK % 10'A ÇIKTI

Fransa'nın ekonomisi Almanya ve İngiltere'den oldukça geride kalmış durumda. Hollande döneminde işsizlik arttı ve 2016 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 10'a kadar çıktı. Bu rakam AB içinde sekizinci en yüksek oran. Macron'un büyümeyi artırma planları arasında 35 saatlik çalışma saatinin müzakeresine, istihdam mahkemelerinin reformuna ve harcamaların GSYİH'nin yüzde 50'sine düşürülmesini savunuyor.



LAGARDE: FRANSA SEÇİMLERİ EURO İÇİN EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

Dün ayrıca eski Fransa Maliye Bakanı ve halihazırda IMF Başkanı olan Christine Lagarde da uyarıda bulundu. Lagarde, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Euro Bölgesi üzerinde "büyük soru işareti" yarattığını söyledi. Lagarde, Fransa'nın ekonomisinin büyüklüğü ve adayların euro karşıtı söylemleri nedeniyle kritik bir sürece girildiğini belirtti. Lagarde ayrıca IMF'nin Yunanistan'ı kurtarma programında yer alabilmesi için, ülkenin borcunun sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. Lagarde, "Eğer Yunanistan'ın borcu IMF kuralları ve makul parametreler baz alındığında sürdürülebilir değil ise, biz programda yer almayız" diye konuştu.