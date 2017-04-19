Kuru fasulyede gümrük vergisi sıfırlanıyor

Hükümet yükselişe geçen enflasyona karşı yeni önlemler alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gıda fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak için hükümetin kuru fasulye ithalatında gümrük vergisini sıfırlamak, kırmızı biberde ise düşürmek için kararnameyi imzaya açtığını söyledi.

BAKANLAR KURULUNDA İMZAYA SUNDUK



Bakan Tüfenkci dün mecliste gazetecilerin sorusu üzerine, "Kuru fasulyede gümrük vergilerini sıfırlayacak kararnameyi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açtık... Kırmızı biberde de gümrük vergisini indiriyoruz. Fiyatı yükselen ürünlerin fiyatını dengelemek için tedbir alıyoruz... Alınan ithalat kararları yerli ürünün çıkacağı Eylül'e kadar geçerli olacak" dedi.

GIDA KOMİTESİ İZLEMEDE



Mart ayında yüzde 11'in üzerine çıkan enflasyonda artışın başlıca sebebi olan gıda fiyatları Gıda Komitesi tarafından yakından izleniyor.



Nohut ithalatında gümrük vergisi mart ayında temmuz ayına kadar geçerli olacak şekilde sıfırlanmıştı.